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Šezdesetosmogodišnji Rus preplivao je reku Neman iz ruske eksklave Kalinjingrad u susednu Litvaniju kako bi zatražio azil, ali je na kraju vraćen u Rusiju.

Ruski državljanin (68), koji je iz ruske baltičke enklave Kalinjingrad rekom stigao u Litvaniju, dočekan je od strane graničara na rečnoj obali u četvrtak popodne i vraćen je bez odobrenja azila.

- Nakon plivanja obezbeđena mu je suva odeća - rečeno je za Juronjuz u pres-službi Državne granične službe Litvanije. "Više detalja o njegovom putovanju, kao što su tačna pređena udaljenost, ruta ili koliko je dugo bio u vodi, trenutno se ne može saopštiti".

ruska eksklava Kalinjingrad Foto: Shutterstock

Čovek je navodno rekao litvanskim vlastima da beži iz Rusije zbog progona usled svojih aktivnosti na društvenim mrežama, prenosi portal vesti Lrytas.

Međutim, nakon procene okolnosti, "nedoslednih" informacija koje je čovek pružio i "informacija koje se tiču pretnje koju bi ova osoba predstavljala ukoliko bi ušla u EU", litvanske vlasti su odlučile da ga vrate, izjavio je za Lrytas portparol Državne granične službe Litvanije, Gjedrijus Mišutis.

Redak slučaj

Retkost je da ljudi pokušavaju da uđu u Litvaniju iz Rusije preplivavanjem Nemana. Uprkos tome, litvanski graničari neprekidno nadgledaju ovaj sektor reke pomoću opreme za tehnički nadzor, što znači da se takvi incidenti mogu uočiti i na njih se može odmah reagovati, saopštila je služba.

Ovaj incident dolazi u trenutku kada ova baltička država funkcioniše pod pojačanim bezbednosnim pritiskom duž istočne granice Evropske unije: Litvanija se graniči sa Belorusijom, bliskim saveznikom Rusije, kao i sa ruskom teško militarizovanom eksklavom Kalinjingrad.

U zemlji je zabeleženo više upada dronova, a poslednji se dogodio u ponedeljak, kada je borbeni avion NATO-a oborio dron nakon što je ušao u litvanski vazdušni prostor iz Belorusije.