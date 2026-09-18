Dron pogodio nuklearnu elektranu Kursk u Rusiji
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POGOĐENA NUKLEARNA ELEKTRANA U RUSIJI! Dron udario u rashladni toranj reaktora, HITNO se oglasio direktor IAEA
- Dron je pogodio rashladni toranj reaktora u nuklearnoj elektrani Kursk, saopštila je IAEA.
- Postrojenje je nastavilo da radi bez promena i bez požara, navodi se u izveštajima.
- Direktor IAEA Rafael Grosi poručio je da su napadi na nuklearne objekte nedopustivi i pozvao na uzdržanost.
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Dron je udario u rashladni toranj reaktora u Nuklearnoj elektrani Kursk u Ruskoj Federaciji, saopštila je Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA), prenosi Juronjuz.
U trenutku napada postrojenje je bilo u funkcionisanju, a prema dostupnim izveštajima, rad elektrane se nastavio bez promena u režimu i bez pojave požara.
Povodom ovog incidenta reagovao je generalni direktor IAEA Rafael Grosi, koji je naglasio da su udari na nuklearne objekte nedopustivi.
On je istakao da bilo kakvi napadi na takve lokacije mogu direktno ugroziti nuklearnu bezbednost, bez obzira na geografsku lokaciju gde se dogode.
Šef IAEA je ponovo apelovao na sve strane da pokažu maksimalnu vojnu uzdržanost.
(Kurir.rs/Euronews)
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