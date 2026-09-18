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Rusija sve češće koristi dronove sa mlaznim pogonom za napade na ukrajinske putničke vozove, ugrožavajući železničku mrežu od ključnog značaja za ekonomiju zemlje, vojnu logistiku i kretanje stanovništva, piše Politico.

Od početka ruske invazije 2022. godine, više od 500 lokomotiva oštećeno je ili uništeno u napadima, dok je više od 60 odsto tih udara zabeleženo u poslednjih osam meseci. Ukrajinske železnice trenutno gube između 37 i 40 lokomotiva mesečno.

Rusko Ministarstvo odbrane potvrdilo je da ruske snage napadaju vozove, navodeći da su udari deo strategije usmerene na uništavanje ukrajinske logistike koja se koristi za transport strane vojne pomoći.

Ukrajinski zvaničnici, međutim, tvrde da je cilj širi.

"Rusi žele da izoluju naše zajednice na frontu, da među već iscrpljenim stanovništvom izazovu paniku i strah i da parališu ekonomiju", rekao je Oleksandr Percovski, predsednik uprave ukrajinskog državnog železničkog operatera Ukrzaliznjica.

Prema njegovim rečima, Rusija je prošle jeseni počela intenzivnije da lovi putničke vozove nakon što je nabavila antene za umrežavanje dronova.

Takva tehnologija omogućava bespilotnim letelicama da međusobno prenose signal ili da se povežu sa predajnicima na tlu u Belorusiji i na teritorijama Ukrajine pod ruskom kontrolom. Na taj način operateri mogu da upravljaju dronovima u realnom vremenu i uprkos elektronskom ometanju napadaju pokretne ciljeve, uključujući vozove.

"Prošle jeseni pogodili su voz u blizini Lozove, grada u Harkovskoj oblasti, pri čemu je poginulo šest ljudi. Od tada smo pokrenuli protokole za evakuaciju. Uspeva da spasimo većinu ljudi, ali Rusi i dalje uništavaju naše lokomotive", rekao je Percovski.

Rusija protiv vozova prvenstveno koristi dronove sa mlaznim pogonom, na koje Ukrajina još nije uspela da pronađe potpuno efikasan odgovor. Ukrajinsko Ministarstvo odbrane radi sa proizvođačima sistema za borbu protiv dronova na pronalaženju rešenja.

Foto: Printskrin X

Napadi se šire ka zapadu Ukrajine

Većina napada do sada se događala u krugu od oko 200 kilometara od linije fronta ili ruske granice, uglavnom u istočnim i južnim delovima Ukrajine.

Međutim, prema tvrdnjama ukrajinskih zvaničnika, Rusija je u poslednje vreme proširila i područje napada i izbor ciljeva.

"Sada Rusi koriste antene i repetitore u Belorusiji kako bi napadali i zapadne regione Ukrajine", rekao je Percovski.

Širenje napada bilo je vidljivo prošlog vikenda u blizini poljske granice. Tada je ruski dron pogodio jedan voz ubrzo nakon što je sa iste stanice krenuo drugi voz, u kojem su se nalazili evropski bezbednosni savetnici i bivši lideri, među kojima i nekadašnji britanski premijer Boris Džonson.

Napadi na železničku infrastrukturu predstavljaju sve veći izazov za Ukrajinu, čija železnica ima ključnu ulogu u snabdevanju vojske, funkcionisanju privrede i prevozu miliona ljudi.