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Jedan muškarac stradao je nakon što ga je tokom plivanja na popularnoj plaži u Zapadnoj Australijinapala ajkula i raskomadala.

Ovo je poslednji u nizu sličnih incidenata sa ajkulama u ovoj zemlji, a dogodio se svega nekoliko dana nakon što je jedan surfer postao žrtva napada u istoj saveznoj državi.

Policija Zapadne Australije saopštila je da su službe prve pomoći pozvane zbog incidenta povezanog sa ajkulom u moru ispred plaže Sorento oko 10.30 časova ujutru.

"Prijavljeno je da je ajkula napala plivača dok je plivao u moru nedaleko od obale", navela je policija, prenose australijski mediji.

Vlasti su pokrenule opsežnu potragu iz vazduha i sa mora, ali je plivač preminuo od posledica napada, navodi se u saopštenju.

Plaža Sorento je popularno mesto za kupanje i udaljena je oko 20 kilometara od Perta. Lokalni savet saopštio je da je nakon napada zatvorio za kupače sve plaže koje su u njegovoj nadležnosti.

Muškarac je napadnut na oko 50 metara od obale, navode australijski mediji. Medicinska sestra koja se zatekla na mestu događaja rekla je listu Sydney Morning Herald da je videla kako je ajkula "raskomadala" muškarca i "bacala ga tamo-amo kao ribu".

Drugi očevidac rekao je državnoj televizijskoj mreži ABC da je video krv u vodi nakon napada.

Incident se dogodio nekoliko dana nakon napada na 56-godišnjeg surfera na plaži Glenfield, više od 400 kilometara severno od Perta.

Kako se navodi, muškarac je u napadu izgubio nogu. Od početka godine, u Australiji su zabeležena četiri smrtonosna napada ajkula, od kojih su se dva dogodila u vodama ispred zapadnih obala zemlje.