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Plan evakuacije Viljnusa predviđa pravac ka Poljskoju slučaju vojne pretnje ili velike krize, izjavio je u sredu Žigimantas Solovjovas, šef Odeljenja za civilnu zaštitu opštine Viljnus.

Vreme i pravci evakuacije zavisili bi od lokacije i razmera pretnje, rekao je Solovjovas i dodao da su vlasti ažurirani plan predstavile pre oko godinu dana.

"Jedan od pravaca evakuacije iz prestonice trebalo bi da bude Poljska", rekao je Solovjovas.

Drugi planirani pravci vode ka severu i zapadu kroz Litvaniju, a vlasti nameravaju da koordiniraju evakuaciju, umesto da dozvole nekontrolisani odlazak stanovništva.

Solovjovas je naglasio da bi stanovnici morali da napuste grad pre nego što opasnost postane neposredna.

"Stanovnici Viljnusa ne bi trebalo da očekuju da će tokom granatiranja napustiti grad jednim od evakuacionih pravaca", rekao je on.

Ukoliko napad već bude u toku, građanima se savetuje da potraže sklonište, a ne da pokušavaju da napuste grad.

Litvanska vojska Foto: Shutterstock

Poljska priprema tranzitni koridor

Vlasti u severoistočnoj poljskoj oblasti Podlaskie pripremaju mogući tranzitni koridor za ljude koji bi se evakuisali iz Litvanije i drugih baltičkih država.

U pripreme su uključene lokalne vlasti širom regiona, a cilj je da Poljska bude spremna da primi evakuisane i koordinira njihov dalji transport tokom vojne krize.

Prema Poljskom radiju, planiranje je povezano sa ratom u blizini istočne granice Poljske i rizikom od eskalacije. Reč je o pripremama za vanredne situacije, a ne o nalogu za evakuaciju.

Bezbednosna situacija na istočnom krilu NATO-a

Litvanija, članica NATO-a i Evropske unije, graniči se sa ruskom eksklavom Kalinjingrad i Belorusijom, najbližim vojnim saveznikom Moskve.

Plan evakuacije napravljen je pre ovonedeljnog incidenta kada je dron iz Belorusije ušao u litvanski vazdušni prostor i kada ga je u utorak, 15. septembra, oborio lovac NATO-a.

Litvanski ministar odbrane Robertas Kaunas rekao je da je na dronu pronađena eksplozivna naprava.