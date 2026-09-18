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Velika plava rupa u Belizeu jedno je od najpoznatijih ronilačkih destinacija na svetu, a njene ogromne dimenzije i ono što se nalazi ispod površine godinama privlače ronioce iz celog sveta. Jedan od njih odlučio je da zaroni u njene dubine i kamerom zabeleži prizore koje je tamo pronašao.

Velika plava rupa široka je oko 300 metara i duboka približno 120 metara, a reč je o ogromnoj podvodnoj vrtači koja se nalazi nedaleko od obale Belizea. Ronjenje u njoj mnogim roniocima je na listi želja, a Rej Tiler iz "Fintastic Filmsa" konačno je dobio priliku da istraži njene dubine.

Tokom ekspedicije nije zaronio samo u Veliku plavu rupu. Imao je ukupno tri zarona na nekim od najpoznatijih podvodnih lokacija tog područja, a posetio je i udaljeno ostrvo Half Mun Kej.

1/13 Vidi galeriju Velika plava rupa u Belizeu Foto: Printscreen/Youtube, printscreen/youtube/Will Mitchell

Prizori skriveni ispod površine

Jedan od najzanimljivijih delova zarona nalazi se duboko ispod površine, gde se mogu videti ogromne podvodne stalaktitne formacije. Kamera je zabeležila spuštanje u dubinu Velike plave rupe i prizore koji se retko mogu videti van ovakvih ekspedicija.

Nakon zarona u Velikoj plavoj rupi usledili su i zaroni na okolnim koralnim grebenima. Tamo su zabeležene ajkule, raže i morske kornjače, što je celo putovanje učinilo još atraktivnijim.

Tiler je ekspediciju opisao kao jednu od svojih najboljih avantura nakon više od šest godina snimanja videa.

Za organizaciju zarona zaslužan je Belize Pro Dajv Centar, sa kojim je autor sarađivao tokom celog putovanja. Osim samog ronjenja, video prikazuje i udaljeno ostrvo i podvodni svet koji okružuje Veliku plavu rupu.