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Sjedinjene Države u ratu protiv Irana nisu ostvarile glavne strateške ciljeve, dok je Teheran zadržao sposobnost da utiče na stanje u regionu, uključujući i kontrolu nad ključnim pomorskim pravcima, piše časopis Foreign Policy u svojoj analizi.

Iako je američki predsednik Donald Tramp početkom marta tvrdio da su SAD već "pobedile" u ratu protiv Irana i da treba "dovršiti posao", sukob se mesecima kasnije proširio Bliskim istokom, dok je diplomatija u zastoju.

Tramp je u sredu izjavio da se "nada da smo pri kraju rata" i sugerisao da Iran želi da postigne dogovor.

Međutim, događaji na terenu za sada ne ukazuju na takav razvoj situacije.

Rat je Sjedinjene Države do sada koštao oko 38 milijardi dolara, dodatno opteretio američke oružane snage i doprineo globalnoj energetskoj krizi.

U analizi se navodi da Vašington nije ostvario ciljeve koji se odnose na iranski regionalni uticaj, vojne kapacitete, stabilnost režima i nuklearni program.

1/12 Vidi galeriju Iran Foto: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA

"Neosporno je da SAD nisu ostvarile svoje glavne strateške ciljeve", rekao je Gregori Bru, stručnjak za Iran i viši analitičar u Eurasia Groupu.

Iranska kontrola ključnih pravaca

Jedan od ključnih problema za Vašington predstavlja Ormuski moreuz. Teheran je, prema analizi, pokazao da može dugotrajno da ga blokira, čime je dobio snažnu polugu za uticaj na globalno snabdevanje naftom.

Istovremeno, iranske savezničke grupe i dalje su aktivne. Huti su u Jemenu ovog meseca ostvarili teritorijalne dobitke duž obale Crvenog mora, zauzevši luku Moha i strateška ostrva poput Perima.

Time su došli u poziciju da mogu da kontrolišu Bab el-Mandeb, moreuz koji povezuje Crveno more sa Adenskim zalivom. I Teheran i Huti mesecima su upozoravali da bi taj pomorski pravac mogao biti zatvoren ukoliko SAD nastave rat.

Istovremeno su ponovo porasle tenzije između Huta i Saudijske Arabije. Rijad je prošle nedelje privremeno zatvorio naftovod Istok–Zapad nakon napada dronom, za koji je odgovornost pripisao militantima iz Iraka koje podržava Iran.

Iako su Hamas i Hezbolah, dve druge važne grupe povezane sa Iranom, danas slabiji nego ranijih godina, Foreign Policy navodi da je to uglavnom posledica izraelskih vojnih operacija u Gazi i Libanu, a ne poteza Sjedinjenih Država.