Slušaj vest

Sjedinjene Države u ratu protiv Irana nisu ostvarile glavne strateške ciljeve, dok je Teheran zadržao sposobnost da utiče na stanje u regionu, uključujući i kontrolu nad ključnim pomorskim pravcima, piše časopis Foreign Policy u svojoj analizi.

Iako je američki predsednik Donald Tramp početkom marta tvrdio da su SAD već "pobedile" u ratu protiv Irana i da treba "dovršiti posao", sukob se mesecima kasnije proširio Bliskim istokom, dok je diplomatija u zastoju.

Tramp je u sredu izjavio da se "nada da smo pri kraju rata" i sugerisao da Iran želi da postigne dogovor.

Međutim, događaji na terenu za sada ne ukazuju na takav razvoj situacije.

Rat je Sjedinjene Države do sada koštao oko 38 milijardi dolara, dodatno opteretio američke oružane snage i doprineo globalnoj energetskoj krizi.

U analizi se navodi da Vašington nije ostvario ciljeve koji se odnose na iranski regionalni uticaj, vojne kapacitete, stabilnost režima i nuklearni program.

Iran Foto: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA

"Neosporno je da SAD nisu ostvarile svoje glavne strateške ciljeve", rekao je Gregori Bru, stručnjak za Iran i viši analitičar u Eurasia Groupu.

Iranska kontrola ključnih pravaca

Jedan od ključnih problema za Vašington predstavlja Ormuski moreuz. Teheran je, prema analizi, pokazao da može dugotrajno da ga blokira, čime je dobio snažnu polugu za uticaj na globalno snabdevanje naftom.

Istovremeno, iranske savezničke grupe i dalje su aktivne. Huti su u Jemenu ovog meseca ostvarili teritorijalne dobitke duž obale Crvenog mora, zauzevši luku Moha i strateška ostrva poput Perima.

Time su došli u poziciju da mogu da kontrolišu Bab el-Mandeb, moreuz koji povezuje Crveno more sa Adenskim zalivom. I Teheran i Huti mesecima su upozoravali da bi taj pomorski pravac mogao biti zatvoren ukoliko SAD nastave rat.

Istovremeno su ponovo porasle tenzije između Huta i Saudijske Arabije. Rijad je prošle nedelje privremeno zatvorio naftovod Istok–Zapad nakon napada dronom, za koji je odgovornost pripisao militantima iz Iraka koje podržava Iran.

Iako su Hamas i Hezbolah, dve druge važne grupe povezane sa Iranom, danas slabiji nego ranijih godina, Foreign Policy navodi da je to uglavnom posledica izraelskih vojnih operacija u Gazi i Libanu, a ne poteza Sjedinjenih Država.

Kurir.rs/Foreign PolicyAgencije

Ne propustitePlanetaTRAMP: Mislim da će rat sa Iranom uskoro da bude završen! Ne verujem da mogu još dugo da izdrže
Donald Tramp Iran SAD
PlanetaZABRINUTOST U AMERICI: Zbog rata u Iranu nedostaju rakete za presretanje u Evropi
Patriot.jpg
PlanetaTRAMP PRED PRVIM VELIKIM PORAZOM ZBOG RATA U IRANU: Republikanci mu "zabili nož u leđa", Kongres može da mu ograniči ovlašćenja
Donald Tramp Iran napad na Iran rat u Iranu
PlanetaPONOVO KREĆE RAT AMERIKE I IRANA? Tramp dao Teheranu rok od nekoliko dana: "Spremni smo da napadnemo i zadamo veliki udarac"! (VIDEO)
Donald Tramp Iran napad na Iran rat u Iranu
Planeta"PREGOVORI NE VODE NIKUDA": Izrael spreman za nastavak rata protiv Irana, čeka se odluka Trampa
Iran OpenAI (2) copy.jpg
PlanetaNEVEROVATAN OBRT NA POMOLU: Tramp pronašao način da zaobiđe Kongres kako bi ponovo napao Iran! OVO JE PLAN!
Donald Tramp Iran rat u Iranu napad na Iran
PlanetaASTRONOMSKA CENA RATA: Ameriku bi rat u Iranu mogao da košta čak BILION DOLARA!
Rat iran