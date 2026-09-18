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Predsednik švedskog parlamenta Andreas Norlen izjavio je danas da je zatražio od liderke opozicije Magdalene Anderson iz Socijaldemokrata da pokuša formiranje nove vlade, nakon što su partije levog centra pobedile na parlamentarnim izborima.

"Rekla mi je da je spremna da preuzme ovaj zadatak", rekao je Norlen na konferenciji za novinare, prenosi Rojters.

Anderson se suočava sa teškom misijom da ujedini četiri švedske stranke levog centra, od kojih su neke ranije saopštile da ne žele da vladaju zajedno, ili da ne žele da podržavaju vladu čiji nisu deo.

Foto: EPA / Pontus Lundahl/TT

Švedski premijer Ulf Kristerson iz desničarske Umerene stranke juče je podneo ostavku, nakon tesnog poraza svog bloka od četiri stranke.

Anderson je ranije danas rekla da je spremna da započne rad na formiranju vlade.

Švedska izborna komisija je saopštila ranije da su četiri opozicione stranke, na parlamentarnim izborima koji su održani u nedelju, 13. septembra, osvojile 176 od 349 mesta u parlamentu.

Četiri stranke koje su činile ili podržavale odlazeću vladu predvođenu konzervativcima osvojile su 173 mesta u parlamentu.