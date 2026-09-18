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Izlaznost na izborima za poslanike Državne dume Rusijeprvog dana glasanja do 20.13 časova po moskovskom vremenu, iznosila je 25,30 odsto, prema podacima Centralne izborne komisije Rusije.

"Sva biračka mesta u Rusiji otvorena su danas, a glasanje u okviru Jedinstvenog dana glasanja počelo je prema planu, uprkos pokušajima provokacija", navela je predsednica Centralne izborne komisije Ela Pamfilova, prenosi RIA Novosti.

Izlaznost birača u Moskvi je 28,54 odsto do 20.41 časova po moskovskom vremenu, objavljeno je na sajtu Centralne izborne komisije.

Izbori za Državnu dumu devetog saziva i drugi izbori u okviru Jedinstvenog dana glasanja počeli su danas, a glasanje će trajati tri dana, do 20. septembra.

Na izborima za poslanike donjeg doma ruskog parlamenta učestvuju Jedinstvena Rusija, Liberalno-demokratska partija Rusije,

Partija direktne demokratije, Zeleni, Pravedna Rusija, Rodina, Komunistička partija Ruske Federacije, Partija penzionera, Komunisti Rusije i Novi ljudi.

1/8 Vidi galeriju Rusija izbori u Rusiji Foto: AP Mikhail Metzel, MAXIM SHIPENKOV/EPA

U okviru Jedinstvenog dana glasanja održava se više od 2.200 izbornih procesa različitih nivoa, na kojima će biti izabrano oko 20.700 poslanika i čelnika lokalnih administracija.

Većina biračkih mesta otvorena je od 8 do 20 časova, dok je na pojedinim biračkim mestima u pograničnim područjima vreme glasanja skraćeno.

Na izborima je angažovano više od 380.000 posmatrača, među kojima je više od 1.000 stranih posmatrača iz 133 zemlje i predstavnika 13 međunarodnih organizacija.

Elektronsko glasanje istovremeno se održava u 33 regiona, a prema poslednjim podacima više od dva miliona birača glasalo je putem interneta.

Foto: Dmitry Astakhov/Pool Sputnik Government

Prvi put će poslanike donjeg doma ruskog parlamenta birati i stanovnici Donjecke i Luganske Narodne Republike, kao i Zaporoške i Hersonske oblasti. Za birače u tim oblastima i pojedinim pograničnim regionima omogućeno je prevremeno glasanje.

U inostranstvu su otvorena 333 biračka mesta u 152 zemlje.

Ruski predsednik Vladimir Putin ranije je ocenio da izbori za Državnu dumu predstavljaju najvažniji unutrašnjopolitički događaj u zemlji.