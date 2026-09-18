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Elektroenergetska mreža na Kubi doživela je danas potpuni kolaps, saopštilo je kubansko Ministarstvo energetike, zbog čega je oko devet miliona stanovnika ostalo bez električne energije.

Kubanski elektroenergetski sistem već duže vreme suočava se sa ozbiljnim problemima zbog nedostatka goriva, dotrajale infrastrukture i ograničenja u snabdevanju naftom, prenosi Rojters

Čak i kada nacionalna mreža funkcioniše, na Kubi su česti višesatni i ponavljajući prekidi u snabdevanju električnom energijom, koji pogađaju milione stanovnika.

Ministarstvo energetike nije odmah saopštilo detalje o uzroku najnovijeg potpunog kolapsa mreže niti kada se očekuje normalizacija snabdevanja električnom energijom.

Kurir.rs/Rojters

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