Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Nigerijske vlasti uvele su danas policijski čas tokom noći u gradu Mina u centralnom delu zemlje, nakon što su bezbednosne snage otvorile vatru na stotine ljudi koji su protestovali zbog smrti 37 pritvorenika u rukama paravojne formacije.

Žrtve, među kojima je bilo mnogo dece, pronađene su juče u prostorijama Nigerijskog korpusa za bezbednost i civilnu odbranu (NSCDC), koji je prethodno izvršio raciju na lokacijama sumnjivih nelegalnih rudnika zlata i zatvorio desetine rudara u ovom gradu, preneo je Rojters.

Predsednik Nigerije, Bola Ahmed Tinubu, naredio je istragu o smrtnim slučajevima nakon što je njegova vlada prethodno suspendovala neke visoke zvaničnike.

Gnev zbog ovog incidenta doveo je do sukoba tokom noći i danas, a uoči početka policijskog časa u 18 časova, bezbednosne snage su uspostavile red na ulicama Mine.

Prethodno su koristile bojevu municiju dok su demonstranti, od kojih su neki bili naoružani motkama, mačetama i tradicionalnim lovačkim puškama, zahtevali pravdu.

Neki demonstranti su pokušali da zapale vladine zgrade u četvrti Tunga.

Foto: EPA-EFE/AKINTUNDE AKINLEYE

Guverner države Niger, čiji je Mina glavni grad, Umar Bago, izjavio je da su među poginulima bila mnoga deca, uzrasta od 14 do 18 godina, koja su radila u rudnicima umesto da idu u školu.

“Postoje problemi sa nelegalnim rudarenjem i to uzima danak našoj deci”, rekao je on.

Nigerijske bezbednosne snage NSCDC, naoružana služba pri Ministarstvu unutrašnjih poslova zadužena za zaštitu infrastrukture i strateških resursa, saopštile su da su pritvorenici zadržani tokom racija na sumnjivim nelegalnim rudnicima 15. i 16. septembra u oblasti Vušiši-Lukoto, zapadno od Mine.

Ova formacija, koja sebe opisuje kao paravojnu agenciju savezne vlade, navela je da će uzrok smrti pritvorenih biti određen nakon medicinskih pregleda.

Vlada je danas suspendovala komandanta NSCDC-a za državu Niger, Suberua Sijaku Anivijea, i najavila sprovođenje potpune istrage.

Žrtve su sahranjene kasno u četvrtak u skladu sa islamskom tradicijom.

Nigerija godinama pokušava da suzbije neovlašćeno rudarenje na hiljadama neformalnih lokacija širom zemlje.