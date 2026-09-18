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Najmanje 22 pripadnika američkih oružanih snaga poginula su od početka rata sa Iranom, što je najmanje četiri više od broja evidentiranog u javno dostupnoj bazi Pentagona, navodi Vašington post pozivajući se na šest američkih zvaničnika upoznatih sa internim podacima Ministarstva odbrane o vojnim žrtvama.

Pet od šest zvaničnika navelo je da su od početka rata poginula najmanje 22 američka vojnika, što je četiri više od broja navedenog u javnoj bazi podataka Pentagona, poznatoj kao Sistem za analizu žrtava Ministarstva odbrane (DCAS).

Šesti zvaničnik rekao je da su od 28. februara, kada je administracija predsednika Donalda Trampa, zajedno sa Izraelom, pokrenula rat sa Iranom, poginula 23 pripadnika američkih oružanih snaga.

1/8 Vidi galeriju Napadi na Teheran u Iranu Foto: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA, Vahid Salemi/AP

Prema njegovim rečima, nisu svi neprijavljeni smrtni slučajevi direktno povezani sa sukobom, već se odnose na pripadnike američkih snaga koji su se nalazili na Bliskom istoku tokom trajanja neprijateljstava.

Isti zvaničnik naveo je da su od početka borbenih operacija poginula i tri američka državljana koji su kao civili radili za američku vojsku u regionu.

Javno dostupna baza podataka Pentagona danas je objavila podatke o 18 smrtnih slučajeva pripadnika američkih oružanih snaga, uključujući pogibije usled neprijateljskih i drugih aktivnosti od početka sukoba sa Iranom.

Detalji o neprijavljenim smrtnim slučajevima, uključujući identitet pripadnika vojske, kao i vreme, mesto i okolnosti njihove smrti, nisu poznati. Pentagon je odbio da komentariše razliku između javno dostupnih i internih podataka.

Prema podacima DCAS-a, 14 smrtnih slučajeva dogodilo se tokom operacije "Epski bes", kako administracija SAD naziva rat sa Iranom. Još četiri smrtna slučaja vode se u posebnoj kategoriji "Prekomorske operacije" i odnose se na period nakon julskog primirja između Vašingtona i Teherana, koje je kasnije prekinuto.

1/6 Vidi galeriju Iran pokazao balističke rakete na skupu podrške vojsci u Teheranu Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Pentagon je odvojeno saopštio da su od februara još dva američka vojnika poginula na Bliskom istoku tokom misija koje nisu bile povezane sa ratom sa Iranom. Njihova imena takođe nisu navedena u javnoj bazi DCAS.

Više od 820 pripadnika američkih oružanih snaga ranjeno je u borbama od početka sukoba sa Iranom, prema javno dostupnim podacima. Među ranjenima je veliki broj onih koji su zadobili traumatske povrede mozga tokom iranskih napada na američke baze širom Bliskog istoka.

Prema dokumentu u koji je Vašington post imao uvid, američka Centralna komanda procenila je da je rat sa Iranom do početka septembra koštao oko 43,6 milijardi dolara. U taj iznos uključeno je oko 28 milijardi dolara utrošenih na municiju, dok šteta pričinjena američkim bazama nije uračunata.

1/10 Vidi galeriju Iran Teheran napad Foto: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA, Maya Levin/AP

Podaci o vojnim žrtvama imaju značaj i zbog prava porodica poginulih na naknade, jer se nakon smrti pripadnika američkih oružanih snaga sprovodi istraga kojom se utvrđuje da li je poginuo tokom obavljanja službene dužnosti.

Vašington post navodi da su pojedini američki vojni zvaničnici upozorili ministra odbrane Pita Hegseta da bi nastavak velikih operacija protiv Irana mogao dodatno opteretiti američke vojne kapacitete i ograničiti sposobnost vojske da odgovori na druge bezbednosne pretnje.