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Američki predsednik Donald Tramp potvrdio je na svojoj društvenoj mreži Truth Social da je, kako kaže, lažnim medijima zabranio da izveštavaju iz Bele kuće.

"Ponosan sam što mogu da objavim da, počevši od ovog trenutka, zabranjujem lažnim vestima CNN, MSNOW (koji su nedavno promenili ime iz MSNBC zbog nedostatka gledanosti i kredibiliteta!) i Politico (primaocima nezakonite i smešne pretplate od 8 miliona dolara, što je rekord svih vremena, direktno od Vlade Sjedinjenih Američkih Država, za vreme pokvarenog Džoa Bajdena, kako bi ih održali "u životu". Meni ovo liči na korupciju!), pristup Beloj kući, kao rezultat njihovog stalnog "izveštavanja" LAŽNIH VESTI!", naveo je Tramp i dodao:

"Medijske kuće ne bi trebalo da budu u mogućnosti da neprestano pišu ili izveštavaju IZMIŠLJOTINE i LAŽI kada izveštavaju o predsedniku Sjedinjenih Američkih Država, Trampovoj administraciji ili Sjedinjenim Američkim Državama. Uskoro slede i druge medijske kuće koje objavljuju lažne vesti".

Tramp je i tokom prvog mandata imao više nesuglasica sa američkim medijima. On je u više navrata omalovažavao novinare na konferencijama u Beloj kući.