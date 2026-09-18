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Uznemirujući dokument ostao je iza bivšeg generala Dorina Jonice, koji je pronađen upucan u svojoj garaži. Reč je o oproštajnoj poruci dugoj 12 stranica, u kojoj je, ostavio poslednje poruke članovima svoje porodice, ali i 37 molitava upućenih Bogu.

Dokument je, prema informacijama koje je objavio Cancan.ro, pronađen u garaži u kojoj je bivši general pronađen upucan. Na 12 stranica Jonica je navodno zapisao svoje poslednje misli i obratio se ljudima koji su mu bili najbliži.

Među osobama kojima je posvetio delove poruke nalaze se njegova majka, supruga i četvoro dece.

Foto: Printskrin Instagram

U oproštajnom dokumentu bivši general je navodno svakom od članova porodice ostavio posebnu poruku, sa stvarima koje je želeo da im kaže.

Pored ličnih poruka, u dokumentu se navodno nalaze i instrukcije i razmišljanja o tome šta bi trebalo da se dogodi nakon njegove smrti, odnosno stvari za koje je smatrao da bi njegova porodica trebalo da ih ima u vidu.

Sadržaj poruke ukazuje na to da je Jonica u poslednjim trenucima mislio na ljude koji ostaju iza njega i pokušao da im ostavi poruke koje je smatrao važnim.

Posebno upečatljiv deo dokumenta nalazi se na njegovom kraju.

Foto: Printskrin Facebook

Dok su prethodne stranice uglavnom posvećene porodici, završni deo oproštajne poruke usmeren je ka veri. Prema informacijama koje je objavio Cancan.ro, Jonica je u poslednjim delovima dokumenta čak 37 puta uputio molitvu Bogu.

Tako se, prema navodima ovog izvora, 12 stranica oproštajne poruke završava nizom molitava, nakon što je bivši general prethodno ostavio poruke majci, supruzi i četvoro dece.

Sadržaj dokumenta, predstavlja zapis njegovih poslednjih misli od brige za porodicu i poruka najbližima do izražavanja vere u poslednjim redovima.