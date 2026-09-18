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Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da mu je njegov sin Donald Tramp Mlađi rekao da će vratiti novac ruskom biznismenu Umaru Kremljovu, koji je, prema pisanju američkih medija, finansirao deo troškova njegove svadbene proslave početkom ove godine.

Demokrate u američkom Kongresu pokrenule su ove nedelje istragu nakon izveštaja da je Kremljov platio stotine hiljada dolara za svadbene svečanosti Trampa Mlađeg na Bahamima u maju, prenosi Rojters.

Kremljov, koji je predsednik Međunarodne bokserske asocijacije, prema pisanju ProPublice, finansirao je troškove svadbene proslave.

1/9 Vidi galeriju Umar Kremljev, ruski oligarh i čelnik Međunarodne bokserske asocijacije (IBA), blizak predsedniku Vladimiru Putinu Foto: Printskrin/Telegram, SERGEI SAVOSTYANOV / SPUTNIK / K/SPUTNIK POOL, GAVRIIL GRIGOROV /SPUTNIK/KREMLI/SPUTNIK POOL

Tramp je novinarima rekao da je pitao sina o tim navodima i da mu je on odgovorio: "Ne, vraćam mu novac, tata",

Tramp je dodao da je taj razgovor vođen pre izvesnog vremena i da će njegov sin vratiti novac.

Američki predsednik je ranije, kada su se pojavili prvi navodi o finansiranju proslave, rekao da ne poznaje Kremljova.

Donald Tramp mlađi i njegova supruga Betina Tramp objavili su nedavno na Instagramu da je njihovu svadbenu proslavu na jednom privatnom ostrvu na Bahamima, delimično finansirao ruski oligarh Umar Kremljov.

U objavi na nalogu Betine Tramp, koju su oboje potpisali, navodi se da je Kremljov "dragi prijatelj" koji im je "veoma velikodušno pružio dve neverovatne noći slavlja nakon venčanja".

1/19 Vidi galeriju Donald Tramp mlađi i Betina Tramp, venčali se na Bahamima Foto: Jacquelyn Martin/AP, Julia Demaree Nikhinson/AP



"Bio je to izuzetno velikodušan venčani poklon od prijatelja, i nešto na čemu smo bili i ostali neverovatno zahvalni. Nesrećno je što se nešto tako lično i srećno može pretvoriti u nešto političko ili zlokobno samo zbog toga ko je neko ili odakle dolazi.

Prijateljstvo ne zahteva politički motiv. Velikodušnost ne dolazi automatski sa dnevnim redom. A ponekad je venčani poklon jednostavno venčani poklon", navodi se u objavi.

Neposredno pre venčanja, Kremljov je od ruskog predsednika Vladimira Putina dobio "Orden prijateljstva" a, prema pisanju kineskih državnih medija, pratio je Putina u Kini kao deo ruske delegacije.

Tramp Mlađi je i ranije bio u žiži interesovanja javnosti zbog svojih veza sa Rusijom.

Tokom predizborne kampanje 2016. godine, njegov sastanak sa ruskom advokaticom Natalijom Veseljnickom u Tramp kuli bio je predmet intenzivnih istraga saveznih i kongresnih istražitelja, koji su ispitali da li je Trampov predizborni tim koordinirao sa Rusijom, kako bi se mešao u izbore.