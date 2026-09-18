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U ruskom napadu vođenim avio-bombama (KAB) na grad Sumi i njegovu okolinu večeras su poginule dve osobe, dok je najmanje sedam povređeno, među kojima je i jedna trinaestogodišnja devojčica.

Načelnik Sumske oblasne vojne administracije Oleg Grigorov potvrdio je da je jedan od projektila direktno pogodio stambenu višespratnicu u Kovpakovskom rejonu i izrazio bojazan da pod ruševinama i dalje ima zarobljenih ljudi, prenosi Ukrinform.

Prema njegovim rečima, u napadu su oštećene najmanje četiri stambene zgrade, a tri povređene osobe nalaze se u teškom stanju.

Foto: Printscreen YouTube

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski naveo je da je došlo do direktnog pogotka avionske bombe između trećeg i četvrtog sprata i dodao da su spasilačke službe na terenu i da su do sada iz ruševina uspešno evakuisane četiri osobe.

Zelenski je dodao da su tokom večeri zabeleženi ruski udari i na polikliniku u Pavlogradu, kao i na logističku infrastrukturu u Kijevskoj oblasti.

"Ukrajina svakodnevno govori o potrebi da se zaustave takvi okrutni napadi na život. Amerika ima šansu da agresoru upravo sada da pravi signal da će biti fer pritiska i da rat mora biti okončan. Očekujemo da će predlog Lindzija Grejema na kraju postati zakon i da će njegove poluge pomoći da se Rusija primora da izabere mir", zaključio je Zelenski.