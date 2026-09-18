Slušaj vest

U ruskom napadu vođenim avio-bombama (KAB) na grad Sumi i njegovu okolinu večeras su poginule dve osobe, dok je najmanje sedam povređeno, među kojima je i jedna trinaestogodišnja devojčica.

Načelnik Sumske oblasne vojne administracije Oleg Grigorov potvrdio je da je jedan od projektila direktno pogodio stambenu višespratnicu u Kovpakovskom rejonu i izrazio bojazan da pod ruševinama i dalje ima zarobljenih ljudi, prenosi Ukrinform.

Prema njegovim rečima, u napadu su oštećene najmanje četiri stambene zgrade, a tri povređene osobe nalaze se u teškom stanju.

suhoj.jpg
Foto: Printscreen YouTube

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski naveo je da je došlo do direktnog pogotka avionske bombe između trećeg i četvrtog sprata i dodao da su spasilačke službe na terenu i da su do sada iz ruševina uspešno evakuisane četiri osobe.

Zelenski je dodao da su tokom večeri zabeleženi ruski udari i na polikliniku u Pavlogradu, kao i na logističku infrastrukturu u Kijevskoj oblasti.

"Ukrajina svakodnevno govori o potrebi da se zaustave takvi okrutni napadi na život. Amerika ima šansu da agresoru upravo sada da pravi signal da će biti fer pritiska i da rat mora biti okončan. Očekujemo da će predlog Lindzija Grejema na kraju postati zakon i da će njegove poluge pomoći da se Rusija primora da izabere mir", zaključio je Zelenski.

Kurir.rs/Agencije

Ne propustitePlanetaIMA MRTVIH, VIŠE OD 120 RANJENIH! Rusi izveli MASOVNE UDARE na Kijev i ostale ukrajinske gradove! Objavljeni snimci noćnih napada, oglasio se Zelenski (VIDEO)
Ruski raketni napadi na Kijev, Ukrajina.
PlanetaRUSI NAPALI TRŽNI CENTAR U SUMIJU! Zgrada u buktinji, ima poginulih i ranjenih, udarili i na Kijev i rodni grad Zelenskog (VIDEO)
ruski napad na tržni centar u Sumiju
Planeta(UZNEMIRUJUĆI VIDEO) MAJKA SKOČILA DA SVOJIM TELOM ZAŠTITI DETE OD EKSPLOZIJE! Zastrašujući snimak ruskog napada na grad Sumi! IMA MRTVIH!
Sumi, Ukrajina
PlanetaUKRAJINSKI GRADOVI U PLAMENU! Ruski dronovi i rakete pogodili stambenu zgradu, benzinsku pumpu i supermarket, ima ranjenih! (FOTO/VIDEO)
Zaporožje
PlanetaEKSPLOZIJE I POŽARI ŠIROM KIJEVA! Rusija izvela snažne udare balističkim raketama! Zavijaju sirene za vazdušnu opasnost, gađani i gradovi Sumi i Harkov! (VIDEO)
Kijev
PlanetaRUSIJA GAĐALA HARKOV, IMA RANJENIH! Pogođeno 15 kuća, u napadu upotrebljene navođene avionske bombe! (VIDEO)
Harkov