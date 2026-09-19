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Američki predsednik Donald Tramp nastavio je sa tradicijom da odluke koje imaju veliku važnost u svetskim razmerama saopštava prvo na društvnim mrežama.

Tradiciju koju je pokrenuo tokom svog prvog mandata Tramp je nastavio i sada u drugom na svojoj mreži Truth Social, gde je naveo da su SAD postigle sporazum sa Kraljevinom Danskom i Grenlandom, kojim se Sjedinjenim Državama daje trajna kontrola nad bezbednošču i svim drugim potrebama na Grenlandu.

"Sa zadovoljstvom objavljujem da su Sjedinjene Američke Države postigle sporazum sa Kraljevinom Danskom i Grenlandom, kojim se Sjedinjenim Američkim Državama daje trajna kontrola nad bezbednošću i svim drugim potrebama na Grenlandu, čime se u potpunosti rešavaju SVE naše brojne američke zabrinutosti. Za Sjedinjene Američke Države neće biti NIKAKVIH TROŠKOVA!", poručio je Tramp i nastavio:

"Po mom nalogu, radili smo sa predstavnicima Danske i Grenlanda kako bismo garantovali da će Sjedinjene Američke Države ZAUVEK imati potpunu mogućnost da učine sve što je neophodno na Grenlandu radi obezbeđivanja i odbrane bezbednosti Grenlanda i Sjedinjenih Američkih Država".

"Pored toga, od sada nijedan protivnik Sjedinjenih Američkih Država više NIKADA neće moći da ima bazu na Grenlandu, vojno prisustvo na Grenlandu ili da vrši osetljive investicije na Grenlandu bez našeg izričitog pisanog odobrenja".

"Više od 100 godina predsednici su znali za strateški značaj Grenlanda, ali NIKO od njih nije bio u stanju da učini bilo šta po tom pitanju. Ponosan sam što sam predsednik koji je trajno i konačno rešio ovu veoma važnu situaciju".

"Ovo je sporazum sa beskonačnim trajanjem (Infinite Life Agreement), nema kraja! Veoma smo počastvovani i ponosni zbog onoga što se upravo dogodilo, a sve što je danas dogovoreno američki narod će ceniti".

1/15 Vidi galeriju Zemlja leda, snega i šarenih kućica Foto: EPA Ide Marie Odgaard, Steve Allen / Panthermedia / Profimedia, JONATHAN NACKSTRAND / AFP / Profimedia

"Odmah ćemo započeti proces razvoja velikog vojnog prisustva u odgovarajućem delu Grenlanda, kojih ima mnogo. Sarađivaćemo sa narodom Grenlanda na njegovom razvoju i izgradnji".

"Ovo rešenje je odlično za Sjedinjene Američke Države, Dansku, Grenland i sve naše saveznike. Radujemo se saradnji sa divnim ljudima Danske i Grenlanda ka veličanstvenoj budućnosti u vezi sa ovom velikom i izuzetno strateškom teritorijom".

"Vrlo pažljivo ćemo je štititi! Ovo je ostvarenje sna za Sjedinjene Američke Države, nešto veoma važno, istorijsko i posebno".

Danska i Grenland se nisu oglasili do objavljivanja mpove poruke.