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Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je danas da predstavnici ukrajinskih vlasti govore o miru i obnovi pregovora, ali da svojim postupcima, kako je ocenio, onemogućavaju nastavak pregovaračkog procesa.

"Predstavnici kijevskog režima, vrh vlasti u Kijevu, govore o miru, predlažu navodno obnovu pregovora, ali istovremeno čine sve da mira ne bude i da ne bude nikakvih pregovora", rekao je Putin na sednici Vojno-industrijske komisije.

Putin je, govoreći o pogibiji predsednice biračkog odbora u Zaporoškoj oblasti Jeleni Astaninoj u napadu ukrajinskih dronova uoči izbora za Državnu dumu, rekao da Rusiju nije moguće zastrašiti.

"Nije jasno zašto to uopšte rade - da nas zastraše? Svima je jasno da je to nemoguće", rekao je ruski predsednik, prenose RIA Novosti.

On je ocenio i da su osnovni pravci novog državnog programa naoružanja određeni uzimajući u obzir razvoj situacije u svetu, iskustva iz rata u Ukrajini i globalne trendove razvoja vojnih tehnologija.

Kao jedan od prioriteta izdvojio je jačanje ruske nuklearne trijade, za koju je rekao da ostaje garancija suvereniteta Rusije i ima ključnu ulogu u održavanju ravnoteže snaga u svetu.

1/13 Vidi galeriju Ukrajina Kijev bombardovanje SBU obaveštajci Foto: Francisco Seco/AP

Putin je naveo i da bi ruski sistem protivvazdušne odbrane trebalo da bude unapređen kako bi mogao da odgovori na različita sredstva vazdušnog i svemirskog napada.

Govoreći o odnosima sa Evropom, Putin je rekao da Rusija nema agresivne namere prema evropskim državama i da je spremna za saradnju i obnovu odnosa sa evropskim susedima.

"Spremni smo za saradnju i obnovu odnosa sa našim evropskim susedima. Želim još jednom da kažem da Rusija nema nikakve agresivne namere prema Evropi i evropskim državama. Za to jednostavno nemamo nikakve osnove", istakao je ruski lider.

Istovremeno je kritikovao pojedine evropske lidere zbog, kako je naveo, izjava o pripremama za rat sa Rusijom, ocenivši da time pokušavaju da opravdaju povećanje izdvajanja za Ukrajinu i prikriju probleme u ekonomskoj i socijalnoj politici.

Putin je takođe naglasio da ukrajinskim vlastima odgovara nastavak rata kako bi ostale na vlasti, dok je evropske lidere optužio da Ukrajince koriste kao "topovsko meso".