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Predsednik SAD Donald Tramp potpisao je zakon kojim se mogu uvesti nove sankcije protiv Rusije, saopštila je Bela kuća.

Same mere neće stupiti na snagu automatski; američki lider ih može sprovesti samo po sopstvenom nahođenju.

Inicijativu, čiji je autor pokojni senator Lindzi Grejam*, prethodno su podržali Senat i Predstavnički dom SAD.

„Predsednik je potpisao zakon H.R. 5334, Zakon Lindsija O. Grejama o sankcijama Rusijii Iranu iz 2026. godine, kojim se ovlašćuju i proširuju zakonske sankcije, tarife i zabrane protiv Rusije i produžavaju postojeće sankcije protiv Irana“, saopštila je Bela kuća.

Ključna karakteristika zakona je široka ovlašćenja predsednika da uvodi sekundarne tarife. Tramp će moći da odredi vreme i obim njihove primene, kao i da pojedinačnim zemljama odobri izuzeća od ograničenja bez prethodnog odobrenja Kongresa.

Štaviše, zakon omogućava Trampu da ukine sankcije i tarife koje predviđa po ispunjenju uslova predviđenih dokumentom u vezi sa zaključivanjem mirovnog sporazuma u ​​Ukrajini i prekidom neprijateljstava.

Lindzi Grejem
Lindzi Grejem Foto: WAEL HAMZEH/EPA

Bela kuća je ranije navela mogućnost ukidanja sankcija nakon postizanja mirovnog sporazuma kao ključnu odredbu inicijative, zajedno sa širokim ovlašćenjima predsednika da odobrava izuzeća.

Zakon predviđa mogućnost uvođenja dodatnih carina do 100% na uvoz u Sjedinjene Američke Države iz zemalja koje ispunjavaju kriterijume da su najveći kupci ruske nafte i gasa i nastavljaju da ih kupuju.

Posebno, predviđene su carine do 500% za robu ruskog porekla koja se direktno uvozi u Sjedinjene Američke Države.

Zakon je usmeren protiv ruske energetske i odbrambene industrije, kao i protiv njene "flote iz senke" koju čine tankeri što zaobilaze postojeće sankcije, a sve sa ciljem da se Moskvi uskrate sredstva kojima finansira rat u Ukrajini.

Kurir.rs/Agencije

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