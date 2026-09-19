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Sumnjiva aktivnost dronova obustavila je letove na aerodromu u Luksemburgu. Prema informacijama sa aerodroma, operacije su zaustavljene iz predostrožnosti, nakon što su u blizini i iznad aerodroma primećene neovlašćene bespilotne letelice.

Jedan avion koji je dolazio iz Londona preusmeren je u Lijež u Belgijizbog zatvaranja aerodroma. Jedan od putnika rekao je za Luxembourg Times da je pilot obavestio putnike da dronovi i dalje lete iznad aerodroma.

Letovi su ponovo uspostavljeni u ranim jutarnjim satima 19. septembra, ali su moguća određena kašnjenja i poremećaji u redu letenja dok se saobraćaj potpuno ne normalizuje. Vlasti za sada nisu utvrdile ko je upravljao dronovima niti odakle su došli.

Incident se dogodio u trenutku kada evropski zvaničnici sve češće upozoravaju na rastuću opasnost od hibridnog ratovanja povezanog sa Rusijom.

Poljski premijer Donald Tusk izjavio je 17. septembra da procene obaveštajnih službi ukazuju na mogućnost da bi Rusija u narednim mesecima mogla da izvede napade dronovima na zemlje koje podržavaju Ukrajinu.

Francuski, litvanski i finski zvaničnici takođe su ponovili slična upozorenja.

Nemačka vlada je 1. septembra zvanično optužila jednu rusku obaveštajnu službu za pokušaj napada dronovima na aerodrom Lajpcig/Hale početkom avgusta.

Berlin je tada prvi put direktno povezao Moskvu sa incidentom u kojem su na aerodromu pronađeni dronovi sa eksplozivom, za koje se verovalo da su bili usmereni prema ukrajinskom transportnom avionu "Antonov", koji je korišćen za prevoz vojne opreme.