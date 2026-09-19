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Berlinsko državno tužilaštvo saopštilo je da je policija pretresla dom saradnika Kristin Brinker, glavne kandidatkinje desničarske stranke Alternativa za Nemačku (AfD) na izborima u Berlinui to pet dana pre održavanja izbora.

Taj 48-godišnjak sumnjiči se za kršenje nemačkih zakona o eksplozivima i oružju, navelo je tužilaštvo.

Policija je u utorak izvršila pretres na osnovu sudskog naloga u berlinskoj četvrti Lihtеrfelde, izjavio je portparol državnog tužilaštva odgovarajući na upit. O slučaju su prethodno izvestili listovi Bild i BZ.

Kristin Brinker - Berlin - Alternativa za Nemačku (AfD) Foto: FILIP SINGER/EPA, CLEMENS BILAN/EPA

Iz tužilaštva su saopštili da nisu pronađeni dokazi koji bi potkrepili sumnje.

Ipak, policajci su zaplenili druge predmete pronađene tokom pretresa. Oni sada moraju da prođu forenzičku analizu kako bi se detaljnije procenilo njihovo značenje u kontekstu krivičnog prava, navelo je tužilaštvo.

Prema medijskim izveštajima, istražitelji su u njegovom domu pronašli drogu i nacističke memorabilije. Tu tvrdnju za sada treba pripisati medijskim izveštajima, jer tužilaštvo nije javno potvrdilo o kojim je predmetima reč.

Portparol AfD-a Ronald Glеzer opisao je slučaj kao "privatnu stvar".

- Čekamo ishod istrage - rekao je. Bild je takođe preneo izjavu Kristin Brinker.

- Nikada nisam imala nikakve naznake da zastupa takve stavove. On je jednostavno kolekcionar.

(Kurir.rs/Index.hr)

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