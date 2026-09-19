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Nemačka mora da mobiliše celokupno društvo, industriju i oružane snage kako bi se pripremila za odbranu zemlje i potencijalni rizik od rata, izjavio je generalni inspektor Bundesvera Karsten Brojer, prenosi Bild.

Govoreći na Praškom odbrambenom samitu Međunarodnog instituta za strateške studije (IISS), najviši nemački vojni zvaničnik naglasio je da vojna snaga i savremena tehnologija same po sebi nisu dovoljne da zaštite zemlju od aktuelnih bezbednosnih izazova.

Brojer je upozorio da zbog brzog tehnološkog razvoja vojne taktike veoma brzo zastarevaju. Zbog toga Nemačka, prema njegovim rečima, mora pažljivo da proučava borbena iskustva stečena tokom ruske invazije na Ukrajinu.

"Rusija uči. Oni kopiraju i prilagođavaju se, uvodeći inovacije usmerene na naše prednosti i načine da ih zaobiđu. Tehnologija ne treba da određuje šta ćemo raditi. Mi moramo da odredimo šta ćemo raditi sa tehnologijom", rekao je general.

Naglasio je da suprotstavljanje hibridnim pretnjama zahteva mnogo širi odgovor koji prevazilazi mogućnosti samih oružanih snaga.

1/6 Vidi galeriju Nemačka vojska na vojnim vežbama u Litvaniji. Stiglo je više od 1.000 vojnih i borbenih vozila Bundesvera, kao i veliki broj nemačkih vojnika. Foto: JENS BUTTNER / AFP / Profimedia, Jens Büttner/DPA, Jens Büttner/DPA

"Bez vas smo mi vojnici osuđeni na neuspeh"

Obraćajući se građanima Nemačke, Brojer je poručio da odbrana zemlje mora da bude zadatak čitavog društva.

"Bez vas smo mi vojnici osuđeni na neuspeh. Ali neuspeh nije opcija. Jer bi to predstavljalo smrtonosnu pretnju našim društvima kakva poznajemo. Svi smo u istom čamcu", rekao je Brojer.

On je ranije naredio da Bundesver do 2029. godine dostigne punu operativnu sposobnost kako bi mogao da odgovori na potencijalni ruski napad na teritoriju NATO-a.

Plan, čije je finansiranje omogućeno ublažavanjem nemačkog ustavnog ograničenja zaduživanja, kao prioritete postavlja jačanje protivvazdušne odbrane, sposobnosti za precizne udare dugog dometa, elektronsko ratovanje i povećanje zaliha municije.

Ove pripreme usledile su nakon upozorenja da bi Rusija do 2029. godine mogla da obnovi svoje snage do nivoa koji bi joj omogućio pokretanje nove agresije velikih razmera.

Od početka 2026. godine nemačke vlasti zabeležile su 165 slučajeva sumnje na sabotažu i 747 incidenata sa sumnjivim dronovima u blizini vojnih objekata i kritične infrastrukture.

1/6 Vidi galeriju Nemačka vojska - Bundesver Foto: Shutterstock

Nemačka je zvanično optužila Rusiju i za incident na aerodromu Lajpcig-Hale, gde je u blizini ukrajinskog transportnog aviona An-124 pronađen dron sa eksplozivom.