Huti obećali da neće napadati američke i izraelske brodove

Huti obećali da neće napadati američke i izraelske brodove

Slušaj vest

Sirene za vazdušnu opasnost oglasile su se tokom noći u Rijadu, glavnom gradu Saudijske Arabije, prvi put posle dramatičnog napredovanja jemenskih Hutai njihovog preuzimanja dela obale, čime su praktično stekli kontrolu nad strateškim moreuzom Bab el Mandeb.

Saudijska civilna odbrana kasnije je saopštila da je opasnost prošla. Nema izveštaja o poginulima ili materijalnoj šteti, dok su arapski mediji javili da su se eksplozije čule širom glavnog grada.

Sirene u Rijadu oglasile su se dva puta tokom noći između petka i subote, a aktivirane su i u obližnjem regionu Al-Hardž. Prvi alarm oglasio se oko 3 sata ujutru po lokalnom vremenu, a drugi oko 5:20 sati. Nešto pre 1 sat ujutru sirene su se oglasile i u oblasti Farasan.

U petak uveče, talasi upozorenja zabeleženi su i u drugim delovima zemlje, uključujući Janbu, Taif, Džedu, Hamis Mušait, Al Ulu, Džizan i Abhu.

Napadnut naftovod koji vodi do terminala Janbu

Janbu, na obali Crvenog mora, ima veliki terminal za izvoz nafte koji Saudijska Arabija koristi za slanje sirove nafte u inostranstvo, zaobilazeći Ormuski moreuz, kroz koji je saobraćaj tankera i dalje veoma slab zbog sukoba između SAD i Irana.

Prošle nedelje napadnut je saudijski naftovod Istok-Zapad, koji snabdeva terminal Janbu, nakon čega je stavljen van funkcije. Proiranske milicije u Iraku i dalje negiraju umešanost u napad, dok je američki predsednik Donald Tramp direktno optužio Iran.

Saudijska Arabija je u međuvremenu pronašla delimično rešenje. Rojters je objavio da Rijad prebacuje naftu sa jednog broda na drugi u blizini luke Sohar u Omanu.

Katarski list Al-Arabi al-Džadid objavio je u subotu ujutru da su se "sukobi između Huta i Saudijske Arabije intenzivirali na nekoliko frontova", uz vazdušne napade i brze promene u kontroli teritorije, naročito duž zapadne obale i u oblastima oko moreuza Bab el Mandeb.

U izveštaju se navodi da Huti tvrde da su saudijski borbeni avioni pojačali napade na područja pod njihovom kontrolom.

Takođe je navedeno da se humanitarne posledice sukoba pogoršavaju, pri čemu je od početka meseca raseljeno više od 112.000 ljudi. Hitna medicinska pomoć stigla je u Sanu kako bi odgovorila na nestašice.

Vojni portparol Huta, Jahja Sari rekao je u petak da su u prethodna 24 sata "saudijski ratni avioni, posebno F-15 koji su poleteli iz vazduhoplovne baze Hamis Mušait, izveli 26 vazdušnih napada u provinciji Taiz".

Hamis Mušait bio je među mestima u kojima su se tokom noći oglasile sirene. Sari je takođe rekao da je Saudijska Arabija od početka nedelje izvela oko 300 napada u Jemenu.

Ponestaje presretačkih raketa, SAD razgovarale sa Hutima

Usred nastavka sukoba između Saudijske Arabije i Huta, AP je ove nedelje objavio da se saudijske zalihe presretačkih raketa smanjuju i da je Rijad zatražio pomoć od zapadnih i regionalnih saveznika.

Prema tom izveštaju, Saudijska Arabija je zatražila od Francuske, Velike Britanije, Pakistana i Egipta da pošalju pomoć u protivvazdušnoj odbrani kako bi mogla da presreće rakete i dronove koje prema kraljevstvu lansiraju Huti ili druge proiranske milicije.

Sjedinjene Države su glavni dobavljač presretačkih raketa Saudijskoj Arabiji, ali su i američke zalihe poslednjih meseci smanjene zbog rata sa Iranom, zbog čega je Rijad zatražio pomoć od drugih saveznika.

Preuzimanje strateškog dela obale Crvenog mora od strane Huta, koje im daje kontrolu nad moreuzom Bab el Mandeb, i dalje izaziva zabrinutost širom sveta i Bliskog istoka.

Huti su zauzeli to područje u ofanzivi u kojoj su porazili snage jemenske vlade koju podržava Saudijska Arabija.

Rojters je u sredu objavio da su američki zvaničnici početkom nedelje u Omanu razgovarali sa predstavnicima Huta.

Prema tom izveštaju, Huti su Amerikancima rekli da nameravaju da se uzdrže od napada na američke brodove u strateškom moreuzu Bab el Mandeb, koji sada praktično kontrolišu.

Rojters navodi da je sastanak, koji nije javno objavljen, ali su ga potvrdila tri izvora, održan u nedelju u Ambasadi SAD u Muskatu, glavnom gradu Omana.

Huti su američkim zvaničnicima rekli da ostaju posvećeni primirju postignutom sa Vašingtonom 2025. godine i da zbog toga ne nameravaju da napadaju američke brodove.

Jedan izvor, jemenski zvaničnik, rekao je Rojtersu da su predstavnici milicije takođe poručili da neće napadati izraelske brodove niti druge komercijalne brodove, osim plovila koja pripadaju Saudijskoj Arabiji.

Saudijska Arabija tvrdi da su Huti poslali dron prema Meki

Rijad je saopštio da su Huti ove nedelje prvi put u aktuelnom talasu sukoba lansirali dron prema saudijskom gradu Meki.

Meka je najsvetiji grad islama i dom Kabe, jednog od najsvetijih mesta te religije, koji svake godine posećuju milioni muslimanskih hodočasnika.

Saudijska Arabija je saopštila da je presrela dron, ali je njegovo lansiranje prema Meki, udaljenoj oko 1.100 kilometara od granice sa Jemenom, opisala kao prelazak "crvene linije".

Huti su negirali da su lansirali dron prema Meki. Poslednji sličan pokušaj napada na grad zabeležen je 2017. godine, kada je balistička raketa ispaljena u pravcu Meke.