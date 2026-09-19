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Gosti su evakuisani dok su se vatrogasci borili sa vatrom koja je izbila oko dva sata ujutru. Veruje se da je požar počeo u podrumu hotela koji se nalazi na gradskoj obali, dok uzrok požara nije poznat. Na mesto događaja upućeno je 26 vatrogasnih vozila.

Lokalnom stanovništvu savetovano je da izbegava područje oko hotela i da "zatvori sve prozore i vrata". Za evakuisane goste organizovan je centar za pomoć u sportskom parku "Tri brda".

Hotel Grand Barstin je 2014. godine korišćen za smeštaj oko 130 tražilaca azila, kako bi se smanjila preopterećenost jednog hotela u južnom Londonu.

Tadašnji konzervativni poslanik za Folkston i Hajti, Demijan Kolins, kritikovao je odluku i tražio garancije da će smeštaj biti privremen. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da će migranti u Folkstonu boraviti najviše dve nedelje.

Kolinsu je rečeno da će Vlada snositi troškove, dok je on tvrdio da lokalno stanovništvo ne bi trebalo da prihvata tražioce azila bez konsultacija ili prethodnog obaveštenja.

Naveo je i da je odluka doneta kako bi se brzo rešila preopterećenost kapaciteta u Krojdonu, a da su lokalne vlasti o dolasku migranata obaveštene samo dan ranije.

Hotel je ponovo korišćen za smeštaj tražilaca azila 2019. godine, kada je u njemu bilo 59 ljudi zbog, kako je tada navedeno, "vanredne situacije".

Lokalna vlast je saopštila da su migranti privremeno smešteni zbog "vanrednih okolnosti", kao i da je reč o "trenutnoj situaciji". Kreveti su, prema navodima lokalnih medija, bili oslobođeni već naredne noći.

Grand Barstin trenutno posluje kao komercijalni hotel otvoren za javnost.

Portparol vatrogasne službe Kent i Medvej rekao je da ekipe rade na gašenju požara i da vatrogasci "nastavljaju da ostvaruju dobar napredak". Petnaest vatrogasnih vozila i vozilo sa platformom i dalje su na mestu događaja.

Zgrada je evakuisana, a policija Kenta pomaže u regulisanju saobraćaja.