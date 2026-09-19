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U Teheranu je održan veliki provladin skup nakon pretnje američkog predsednika Donalda Trampa da bi mogao da "uništi" Iran.

Stotine hiljada Iranaca navodno su se u petak okupile na skupu koji su organizovale vlasti, poručujući da su spremni da uzmu oružje u ruke. Reč je o najvećim demonstracijama te vrste otkako su Sjedinjene Američke Države i Izrael napali Iran u februaru.

Skup je održan nakon što su Ujedinjene nacije ove nedelje optužile Teheran za zločine protiv čovečnosti tokom gušenja antivladinih protesta, u kojima su ranije ove godine poginule hiljade ljudi.

Tramp: Preda mnom je velika odluka

Provladin marš održan je i samo dan nakon što je američki predsednik Donald Tramp upozorio da bi mogao da "uništi" Iran, dok se rat nastavlja bez naznaka skorog završetka.

"Preda mnom je velika odluka", rekao je Tramp novinarima u četvrtak.

"Da li želim da uđem i uništim ih [iranski režim] ili ne? To je velika odluka. Sa mnom svašta može da se dogodi", dodao je američki predsednik.