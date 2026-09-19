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Kao mogući kandidati pominju se Markus Zeder, premijer Bavarske i lider tamošnje Hrišćansko-socijalne unije (CSU), kao i Hendrik Vist iz CDU, koji je na čelu Severne Rajne-Vestfalije, najmnogoljudnije nemačke pokrajine.

Predstojeći izbori u Berlinu i Meklenburgu-Zapadnoj Pomeraniji mogli bi da imaju posledice po saveznu vladu kancelara Fridriha Merca.

Markus Zeder, premijer Bavarske Foto: Frank Hoermann / SVEN SIMON / AFP / Profimedia

Ko je Markus Zeder?

Markus Zeder je jedan od najuticajnijih političara nemačke Hrišćansko-socijalne unije (CSU). Rođen je u Nirnbergu 5. januara 1967. godine. Od marta 2018. nalazi se na čelu Bavarske kao njen premijer, dok je od januara 2019. predsednik CSU. Pre toga obavljao je više funkcija u pokrajinskoj vladi, uključujući položaje ministra finansija i ministra životne sredine i zdravstva.

Zeder je studirao pravo na Univerzitetu u Erlangenu i radio kao naučni saradnik, a potom i kao novinar na Bavarskom radiju. Doktorirao je 1998. godine. U CSU je ušao još 1983, a poslanik u Bavarskom parlamentu je od 1994. godine. Bio je i generalni sekretar CSU od 2003. do 2007. godine.

Kao premijer Bavarske, Zeder se profilisao kao političar koji insistira na interesima svoje pokrajine, posebno kada su u pitanju privreda, automobilska industrija, energija i migraciona politika.

Njegov politički stil često karakterišu snažne javne poruke i nastup koji je prilagođen medijima i društvenim mrežama.

Markus Zeder Foto: Frank Hoermann/SVEN SIMON / AFP / Profimedia

Kontroverze i kritike

Jedna od najvećih političkih kriza tokom Zederovog mandata bila je afera oko njegovog tadašnjeg zamenika i ministra Huberta Ajvangera 2023. godine.

Ajvanger se suočio sa pitanjima zbog antisemitskog stava i nacizma iskazanog u pismu iz školskih dana. Zeder je osudio sadržaj pisma i zatražio od Ajvangera odgovore na 25 pitanja, ali ga nije smenio.

Zeder je tada isticao da ne želi da donese odluku bez potpunog razjašnjenja slučaja.

Markus Zeder Foto: Robert Hegedus/MTI

Zeder se suočavao i sa kritikama unutar sopstvene stranke. Tokom 2026. godine pojavili su se javni znaci nezadovoljstva njegovim stilom vođenja CSU.

Jedan interni dokument lokalnog ogranka stranke govorio je o nezadovoljstvu članstva i kritikama na račun nastupa partijskog rukovodstva. Zeder je nakon toga predstavio plan od deset tačaka za veće učešće članstva u radu stranke.

Posebno je sporno pitanje odnosa CSU prema AfD-u. Zeder je 2026. rekao da je "zaštitni zid" prema AfD-u, odnosno politika odbijanja saradnje sa tom strankom, "propao", ali je istovremeno ponovio da CSU ne želi saradnju sa AfD-om.

Njegove izjave izazvale su unutrašnju debatu u CSU o tome kako stranka treba da odgovori na rast podrške AfD-u.

Još jedna tema koja ga je dovela pod lupu javnosti bilo je njegovo pojavljivanje u medijima koji se nalaze na desnom delu političkog spektra.

1/9 Vidi galeriju Markus Zeder, premijer Bavarske iz Hrišćnaskosocijalne unije (CSU) pominje se kao mogući naslednik demohrišćaskog kancelara Fridriha Merca Foto: CLEMENS BILAN/EPA, Frank Hoermann / SVEN SIMON / AFP / Profimedia, Robert Hegedus/MTI

Markus Zeder i Fridrih Merc

Zeder se poslednjih godina povremeno pominje kao mogući kandidat za kancelara ili potencijalni naslednik Fridriha Merca.

U septembru 2026. nemački mediji ponovo su otvorili pitanje moguće promene na mestu kancelara, pri čemu se među imenima koja se pominju nalazi i Zeder.

On je, međutim, krajem jula izjavio da je za njega "poglavlje kandidature za kancelara završeno". U septembru je takođe javno odbacio mogućnost da CSU učestvuje u rušenju Merca.

Zeder zato trenutno ostaje premijer Bavarske i predsednik CSU, ali njegova višedecenijska politička karijera, položaj unutar Unije CDU/CSU i činjenica da je već jednom bio ozbiljno razmatran za kandidata za kancelara čine ga jednom od važnijih figura u nemačkoj saveznoj politici.

1/10 Vidi galeriju Nemački kancelar Fridrih Merc sa Svenom Šulceom, dosadašnjim premijerom Saksonije-Anhalt, nakon poraza vladajučih demohrišćana od Alternative za Nemačku (AfD) na pokrajinskim izborima Foto: HANNIBAL HANSCHKE/EPA

Izbori 20. septembra u Berlinu i Meklenburgu-Zapadnoj Pomeraniji

Podsetimo, u nedelju, 20. septembra održavaju se pokrajinski izbori u Berlinu i Meklenburg-Zapadnoj Pomeraniji.

Oni bi mogli da utiču na sudbinu vlade Fridriha Merca, dok se u CDU već pominju mogući naslednici. U Meklenburg-Zapadnoj Pomeraniji CDU je na svega šest odsto, tik iznad cenzusa.

U Berlinu vodi Levica sa 22 odsto, ispred CDU sa 20 i AfD sa 18 odsto, pa je izvesnija tročlana nego dvočlana koalicija.

Stranke i dalje odbijaju saradnju sa AfD, koja je pod nadzorom zbog ekstremizma.

1/10 Vidi galeriju Alis Vajdel, kopredsednica Alternative za Nemačku (AfD) tokom rasprave sa nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom u Bundestagu Foto: Michael Kappeler/DPA

Pobeda AfD-a u Saksoniji-Anhalt

Podsetimo, Alternativa za Nemačku (AfD) je u Saksoniji-Anhalt ostvarila istorijsku pobedu, osvojivši 43,8 odsto glasova i više nego udvostručivši rezultat iz 2021. godine.