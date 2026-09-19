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Republikanski kandidati širom SAD sve češće pokušavaju da se distanciraju od predsednika Donalda Trampa uoči izbora za Kongres, dok njegova politika prema Iranu, imigraciji i trgovini postaje politički teret u neizvesnim izbornim trkama, piše CNN.

Promena je posebno primetna jer Tramp, poznat po oštrim obračunima sa republikancima koji mu se suprotstavljaju, ovog puta uglavnom ne kažnjava stranačke kolege koji glasaju protiv njegovih stavova.

Republikanski operativac rekao je za CNN da Tramp sada pokazuje veću fleksibilnost jer je svestan da je stranci potrebna pobeda.

"Mislim da shvata da mora da pobedi, a da bi to postigao, mora našim članovima da pruži malo više prostora", rekao je izvor.

Republikanci mu se suprotstavili zbog rata sa Iranom

Jedan od najupečatljivijih primera dogodio se ove nedelje u Predstavničkom domu, gde su republikanski kongresmeni iz Ajove Zak Nan i Marijaneta Miler-Miks prvi put glasali za ograničavanje Trampovih ratnih ovlašćenja u sukobu sa Iranom.

Ukupno sedam republikanaca podržalo je rezoluciju o ratnim ovlašćenjima, najviše do sada.

Miler-Miks je poručila da neće glasati za nastavak "rata bez kraja" u kojem američki vojnici ostaju angažovani, dok stanovnici Ajove plaćaju visoke cene goriva.

Tramp ih zasad nije javno napao.

Rat sa Iranom predstavlja posebno ozbiljan problem za republikance. Nedavno istraživanje Univerziteta Kvinipijak pokazalo je da birači Trampovo upravljanje situacijom sa Iranom ne odobravaju u odnosu većem od dva prema jedan.

Potpredsednik Džej Di Vens zbog toga je republikanskim zakonodavcima poručio da moraju otvoreno da razgovaraju sa biračima o njihovom nezadovoljstvu.

Kritike zbog imigracije, carina i visokih cena

Distanciranje nije ograničeno samo na rat. Republikanska kongresmenka Marija Elvira Salazar sa Floride objavila je predizborni spot u kojem je poručila da je Trampova imigraciona politika "otišla predaleko".

Tramp je odgovorio da je i dalje podržava na izborima, iako se ne slaže sa njenim stavom.

"Postala je malo mekša po pitanju granice. Razumem to, ali ja jednostavno nisam na toj poziciji", rekao je Tramp.

Nezadovoljstvo postoji i zbog trgovinske politike. Republikanci iz poljoprivrednih država pobunili su se nakon što je Tramp privremeno obustavio carine na uvoznu govedinu, dok pojedini kandidati kritikuju i eskalaciju trgovinskog spora sa Kanadom.

Republikanska senatorka iz Mejna Suzan Kolins više puta je glasala za ograničavanje predsednikovih ovlašćenja u vezi sa carinama i uspela je da izdejstvuje izuzeća za pojedine proizvode.

Lider republikanaca u Senatu Džon Tun priznao je da kandidati moraju da prilagođavaju stavove sopstvenim državama i izbornim okolnostima.

Tramp ovog puta daje kandidatima više slobode

Za razliku od prethodnih godina, Bela kuća zasad uglavnom prihvata da republikanski kandidati u neizvesnim trkama zauzimaju stavove drugačije od predsednikovih.

Jedan republikanski operativac opisao je pristup administracije rečima: "Radite ono što morate."

Republikanski nacionalni komitet tvrdi da je stranka i dalje ujedinjena, ali priznaje da kandidati moraju da vode kampanje koje im pružaju najbolje šanse za pobedu.

Takav pristup predstavlja značajnu promenu u odnosu na Trampov prvi mandat, kada je često javno napadao republikance koji bi mu se suprotstavili i podržavao njihove protivnike na stranačkim izborima.

Ipak, nisu svi republikanci uvereni da je distanciranje dobra strategija. Kongresmen Derik Van Orden iz Viskonsina ocenio je da kolege koje se zbog političkih razloga udaljavaju od predsednika prave grešku.