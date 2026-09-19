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Pentagon je u petak objavio šestu grupu dokumenata o neidentifikovanim anomalnim pojavama (UAP), odnosno NLO, među kojima su desetine dokumenata o vojnom programu u okviru kojeg su naručivane studije o varp pogonima, crvotočinama i povredama koje su istraživači povezivali sa mogućim susretima sa nepoznatim letelicama.

Najnovija objava obuhvata ukupno 71 fajl – 67 ih je dostavilo Ministarstvo odbrane SAD, a četiri lokalni organi reda iz Kolorada. Među njima je 55 PDF dokumenata, 15 video-snimaka i jedan audio-zapis.

Većina fajlova, njih 64 od 71, sadrži redigovane delove, a dokumenti potiču iz perioda od 1952. do 2025. godine.

Pentagon proučavao varp pogone, crvotočine i antigravitaciju

Najzanimljiviji dokumenti odnose se na tajni vojni program poznat kao Advanced Aerospace Weapon System Applications Program (AAWSAP). Američka Odbrambena obaveštajna agencija (DIA) pokrenula ga je 2008. godine kako bi proučavala različite vazduhoplovne pretnje decenijama unapred. Program je završen 2012. godine.

U jednom dokumentu opisani su ciljevi programa i zahtevi za kompanije angažovane na njemu.

"Jedan aspekt budućeg okruženja pretnji uključuje primenu naprednih vazduhoplovnih sistema naoružanja. Cilj ovog programa je razumevanje fizike i inženjerstva tih primena u kontekstu stranih pretnji u dugoročnom periodu, odnosno od danas do 2050. godine. Glavni fokus je na revolucionarnim tehnologijama i primenama koje stvaraju prekide u trenutnim trendovima tehnološkog razvoja", navodi se u dokumentu.

Objavljeno je 37 referentnih dokumenata odbrambene obaveštajne službe, poznatih kao DIRD, izrađenih u okviru AAWSAP-a. Oni se bave temama poput varp pogona, crvotočina, antigravitacije, pogona zasnovanog na negativnoj masi i tehnologije nevidljivosti.

Svih 37 dokumenata bilo je dostupno javnosti i ranije, između ostalog kroz zahteve upućene DIA na osnovu Zakona o slobodi informacija. Međutim, verzije objavljene u petak sadrže neke detalje koje je agencija prethodno skrivala, poput naziva kancelarija koje su izrađivale dokumente.

Pentagon je naglasio da ove studije treba posmatrati kao "referentne i sintetičke proizvode, a ne kao originalna istraživanja" i da ih "ne treba tumačiti kao potvrdu validnosti koncepata o kojima se raspravlja".

Misteriozne povrede i znaci radijacione bolesti

Dok većina dokumenata proučava koncepte koji se uglavnom povezuju sa naučnom fantastikom, među njima se nalazi i tehnička studija na 38 stranica iz 2010. godine koja analizira "dokaze o nenamernim povredama ljudskih posmatrača izazvanim anomalnim naprednim vazduhoplovnim sistemima".

Istraživači su naveli da su tri prethodno zdrave i fizički aktivne osobe doživele neobičan događaj povezan sa vazduhoplovstvom, nakon čega su imale niz zdravstvenih problema, uključujući zagrevanje i crvenilo kože i gubitak kose.

Kod jedne osobe zabeleženi su "znaci radijacione bolesti", dok su se tokom narednih nekoliko godina pojavili "znaci malignih transformacija".

U dokumentu nije utvrđeno šta je bilo izvor izlaganja koje je izazvalo simptome, ali se navodi da su trojica muškaraca bili inženjeri za antene.

Autor je njihove slučajeve uporedio sa 42 objavljena i oko 300 neobjavljenih slučajeva povreda izazvanih konvencionalnim radiofrekventnim zračenjem kod kojih je izvor zračenja bio poznat.

"Prijavljen je dovoljan broj incidenata i nesreća, uz prikupljene medicinske podatke, da bi se podržala hipoteza da su neki napredni sistemi već raspoređeni i da ih SAD još ne razumeju u potpunosti", zaključio je autor studije.

Snimci misterioznih objekata iznad Bliskog istoka

Većina objavljenih video-snimaka slična je materijalu iz prethodnih objava Pentagona – reč je o zrnastim snimcima vojnih kamera na kojima se vide neobjašnjeni objekti koji se velikom brzinom kreću preko ekrana.

Jedan neobjašnjeni incident iz 2022. godine prikazuje UAP koji se kretao različitim brzinama između približno 130 i 290 kilometara na sat.

U pratećem izveštaju navodi se da su operateri izvodili misiju na Bliskom istoku kada su primetili više objekata na nepoznatim visinama. Posada je procenila da su objekti bili veliki između jednog i dva metra i da su se kretali nepredvidivo unutar posmatranog područja.

Na drugom snimku sa Bliskog istoka vidi se oko šest objekata koji lete zajedno. U izveštaju se navodi da je reč o "šest malih sferičnih objekata" koji su "delovali veoma pokretljivo" i "često menjali pravac". Incident do danas nije objašnjen.

Četiri video-snimka potiču od lokalnih policijskih službi u Koloradu, koje su ih dostavile kancelariji Pentagona zaduženoj za istraživanje UAP. Delimično zamagljeni snimci napravljeni su mobilnim telefonima u oktobru 2023. godine.

"Policajac koji je podneo izveštaj opisao je pojavu kao 'nečujnu' i naveo da je imala 'crvena, plava i zelena trepćuća svetla'", saopštio je Pentagon uz jedan od snimaka.

Među istorijskim materijalima nalazi se i jednočasovni audio-zapis sa transkriptom izlaganja oficira američkog Ratnog vazduhoplovstva Edvarda Rupelta iz 1952. godine, u kojem govori o tadašnjoj istrazi NLO incidenata.

Rupelt je tada otkrio da je približno 20 odsto od 800 slučajeva koje je Ratno vazduhoplovstvo istraživalo ostalo neobjašnjeno.

"Pregledali smo te izveštaje i došli do zaključka da oko 20 odsto predstavljaju veoma dobre izveštaje koje su dali veoma pouzdani ljudi i da jednostavno nije moguće izvući nikakav zaključak", rekao je Rupelt.

On je kasnije rukovodio Projektom Plava knjiga (Project Blue Book), programom američkog Ratnog vazduhoplovstva koji je istraživao NLO od 1952. do 1969. godine. U najnovijoj objavi nalazi se još nekoliko dokumenata povezanih sa tim projektom.