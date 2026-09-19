Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Poljska je u subotu, 19. septembra, pokrenula preventivne operacije vojne avijacije i podigla stepen pripravnosti sistema protivvazdušne odbrane zbog ruskih napada mlaznim dronovima na ciljeve u Ukrajini, saopštila je Operativna komanda Oružanih snaga Poljske.

Operacije poljske vojne avijacije u nacionalnom vazdušnom prostoru počele su nešto pre 9.30 časova, kao odgovor na aktivnosti Ruske Federacije na teritoriji susedne Ukrajine.

U skladu sa važećim procedurama, Operativna komanda je preko Centra za vazdušne operacije aktivirala snage i sredstva koja su joj bila na raspolaganju.

Istovremeno su kopneni sistemi protivvazdušne odbrane i radarskog izviđanja stavljeni u stanje pripravnosti.

Poljska vojska: Mere su preventivne

Poljska vojska naglasila je da su mere uvedene radi zaštite nacionalnog vazdušnog prostora, dok su posebno nadzirana područja koja se graniče sa regionima izloženim potencijalnoj opasnosti.

"Ove aktivnosti su preventivne prirode i usmerene su na obezbeđivanje i zaštitu vazdušnog prostora, posebno u područjima koja se graniče sa ugroženim regionima", saopštila je Operativna komanda.

Vojska je tokom operacije kontinuirano pratila situaciju, dok su angažovane snage bile spremne za trenutnu reakciju u slučaju pojave pretnje.

Aktiviranje avijacije i PVO usledilo je zbog ruskih napada na Ukrajinu u kojima su korišćene bespilotne letelice na mlazni pogon.

Operacija završena, nije bilo povrede vazdušnog prostora

Poljska vojska naknadno je saopštila da je operacija vojne avijacije povezana sa ruskim napadima na Ukrajinu završena.

Kopneni sistemi protivvazdušne odbrane i radarskog izviđanja, koji su prethodno bili stavljeni u stanje pripravnosti, vraćeni su u standardni režim rada.

Tokom operacije nije zabeležena povreda vazdušnog prostora Republike Poljske.

Poljske oružane snage saopštile su da nastavljaju da prate situaciju u Ukrajini i da ostaju u stalnoj pripravnosti kako bi zaštitile vazdušni prostor zemlje.