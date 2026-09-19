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Ukrajina je uspela da uništi specijalni lanser balističkih raketa koji je Rusija koristila za napade na Kijev.

Rusija redovno napada ukrajinsku prestonicu balističkim raketama. Najčešće je reč o raketama Iskander, ali ruske snage koriste i posebno modifikovane sisteme protivvazdušne odbrane S-400, prilagođene za lansiranje raketa zemlja-zemlja.

Prema podacima ukrajinske obaveštajne službe, Rusija raspolaže sa svega nekoliko desetina takvih lansera, odnosno navodno sa 17 jedinica, a njihov broj sada je smanjen za jedan.

Fotografija i snimak uništenog lansera S-400 u balističkoj konfiguraciji pojavili su se danas na društvenim mrežama.

Lanser pogođen 90 kilometara od ukrajinske granice

Prema navodima kompanije Fire Point, lanser je uništen pomoću ukrajinskog drona FP-1 na teritoriji Rusije, približno 90 kilometara od granice sa Ukrajinom.

Uništenje ovog sistema posebno je značajno zbog njegove uloge u ruskim raketnim napadima na ukrajinske gradove.

Balističke rakete trenutno predstavljaju jednu od najvećih pretnji Kijevu, pre svega zato što Ukrajina nema dovoljno raketa-presretača sposobnih za njihovo uništavanje.

Ukrajina menja strategiju borbe protiv balističkih raketa

Predsednik Volodimir Zelenski pre nekoliko nedelja najavio je pokretanje nove operacije čiji je cilj pronalaženje i uništavanje ruskih lansera balističkih raketa, koji se često raspoređuju u blizini ukrajinske granice.

Umesto da se oslanja isključivo na presretanje raketa nakon njihovog lansiranja, Kijev pokušava da uništi same lansere pre nego što budu upotrebljeni.

Rat u Ukrajini Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije

Na taj način Ukrajina želi da smanji intenzitet ruskih balističkih napada, posebno na Kijev.

Uništenje modifikovanog lansera S-400 na ruskoj teritoriji predstavlja jedan od prvih zabeleženih uspeha ove strategije.

(Kurir.rs/wiadomosci.onet.pl)

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