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Greg O'Nil je plivao blizu obale u petak oko 10:15 časova kada ga je napala velika bela ajkula. Njegova porodica saopštila je da je duboko potresena tragedijom u kojoj su izgubili oca, budućeg dedu, brata, ujaka, supruga i prijatelja.

- Naša porodica je duboko šokirana i slomljena zbog strašne tragedije koja je odnela život Grega Džejmsa O'Nila. Bio je velikodušan i posvećen porodici, čovek koji je svojoj deci pružio mnogo ljubavi, pažnje i mogućnosti - naveli su članovi porodice.

Dodali su da je Greg voleo okean i da je bio strastveni plivač, ljubitelj sporta i vredan radnik, kao i duhovit i velikodušan čovek. Desetine ljudi nalazile su se na plaži kada je došlo do napada. Svedoci su u vodi videli veliku mrlju krvi.

Meštanin Rajan Rou rekao je da je ajkula drugi put zgrabila muškarca i povukla ga pod vodu, nakon čega je otplivala dalje. Prema njegovim rečima, životinja se još jednom pojavila na površini, a zatim zaronila, a telo žrtve i dalje nije pronađeno.

Velika bela ajkula Foto: Shutterstock

Plaže su ostale zatvorene u subotu ujutru, dok su službe patrolirale obalom.

Ministarka ribarstva Zapadne Australije Džeki Džarvis potvrdila je da je reč o velikoj beloj ajkuli, verovatno dužoj od tri metra. Ajkula nije bila označena uređajem za praćenje, zbog čega sistem za upozoravanje na plaži nije registrovao njeno prisustvo.

Džarvis je objasnila da su velike bele ajkule međunarodno zaštićene, ali da u ovakvim okolnostima ima ovlašćenje da izda nalog za hvatanje i usmrćivanje. To je, kako je navela, prvi put u poslednjih deset godina da je takva mera uvedena.

- Ajkula je identifikovana, ostaje u blizini nakon smrtonosnog napada i smatra se stalnom pretnjom. U ovim okolnostima imam ovlašćenje da naredim njeno hvatanje i usmrćivanje - rekla je ona.

Ministarka je naglasila da to ne znači povratak politici masovnog uništavanja predatora u okeanu i upozorila da ljudi ne smeju da steknu lažni osećaj sigurnosti, jer nije moguće ukloniti sve rizike.

Velika bela ajkula Foto: Shutterstock

Potraga za ajkulom povezana je i sa mogućnošću pronalaska dokaza važnih za istragu o smrti.

Na plaži je 2016. godine postavljena ekološka barijera protiv ajkula, duga oko 670 metara i široka 400 metara, koju su zajednički finansirali vlada Zapadne Australije i gradske vlasti. Barijera je uklonjena 2020. godine.

Ričard Lejli, koji živi oko 800 metara od plaže Sorento, rekao je da su određene mere bezbednosti i dalje na snazi, ali da je i sam imao blizak susret sa velikom belom ajkulom pre oko godinu dana.

- Oko nas četvorice kajakaša velika bela ajkula je kružila oko deset minuta - ispričao je on.

Lejli je dodao da je pre desetak dana u blizini aktivirana posebna zamka za praćenje ajkula nakon što je registrovana velika bela ajkula.

Napadnuti Greg O'Nil Foto: Privatna arhiva

Prema njegovim rečima, septembar i oktobar predstavljaju period povećanog rizika jer tada kitovi migriraju ka jugu, pa ajkule prate njihov put.

On je takođe ocenio da bi trebalo razmotriti ponovno postavljanje zaštitne mreže ili barijere, koja je uklonjena zbog visokih troškova održavanja.