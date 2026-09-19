Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Rusija nema agresivne namere prema Evropi i spremna je da obnovi odnose i sarađuje sa svojim evropskim susedima, izjavio je ruski predsednik Vladimir Putin.

Govoreći u petak na sastanku Vojno-industrijske komisije, Putin je optužio pojedine evropske lidere da se pripremaju za rat sa Rusijom i ustvrdio da sukob u Ukrajini i navodnu rusku pretnju koriste kako bi opravdali svoju politiku.

"Želim još jednom da naglasim: Rusija nema agresivne namere prema Evropi ili evropskim zemljama", rekao je Putin.

"Za to jednostavno ne postoji nikakva osnova. Spremni smo na saradnju i obnovu odnosa sa našim evropskim susedima."

Moskva je i pred invaziju negirala da će napasti Ukrajinu

Tvrdnje Moskve da nema nameru da napadne evropske zemlje podsećaju na poruke koje je Kremlj slao neposredno pred invaziju na Ukrajinu 2022. godine.

Foto: Printscreen

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov 21. januara tvrdio je da Rusija "neće napasti Ukrajinu", dok je portparol Kremlja Dmitrij Peskov 20. februara 2022. poručio da Moskva "nema planove za agresiju".

Foto: Printscreen

Samo četiri dana kasnije, 24. februara 2022, Vladimir Putin objavio je početak tzv. "specijalne vojne operacije", a ruske snage pokrenule su invaziju punog obima na Ukrajinu iz Rusije, Belorusije i sa okupiranog Krima.

Zbog toga sadašnja uveravanja Moskve da nema agresivne namere prema Evropi dolaze nakon presedana u kojem su ruski zvaničnici javno odbacivali mogućnost napada svega nekoliko dana pre nego što je on počeo.

Putin kritikovao vojne vežbe u Baltičkom moru

Putin je kritikovao evropske zemlje zbog održavanja vojnih vežbi u Baltičkom moru, tvrdeći da one uključuju pripreme za zaplenu civilnih plovila.

"Stalno govore o odbrani međunarodnog prava i poštovanju njegovih normi, a ipak se pripremaju za zaplenu civilnih plovila", rekao je Putin.

Poručio je da će Moskva reagovati ukoliko to bude potrebno.