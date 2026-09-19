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Policija je do sada identifikovala 58 osoba na pronađenim materijalima, a veruje se da se među njima nalazi najmanje pet žena koje su mrtve. Dve žene povezane sa Horšom godinama se vode kao nestale.

Horš, koji je preminuo u maju 2025. u 82. godini, godinama je proizvodio pornografske sadržaje u kojima su žene, često zavisne od droge, bile izložene nasilnim scenama.

1/5 Vidi galeriju Žene čiji se nestanak povezuje sa Judžinom i Rejmondom Horšom Foto: NAMus

Istražitelji sada pokušavaju da utvrde koji snimci prikazuju inscenirane scene, a koji bi mogli da dokumentuju stvarne zločine.

Zamenik načelnika filadelfijske policije Frenk Vanor rekao je da je na jednom snimku Horš ženi davao novac i drogu, a zatim je vezivao lisicama za krevet i plastičnom vezicom stezao oko vrata dok nije izgubila svest.

Na drugim snimcima pronađene su još dve žene koje izgledaju kao da su mrtve ili bez svesti. Jedna je, prema policiji, bila mlada žena sa vidljivim povredama, dok druga još nije identifikovana.

Rejmond Horš Foto: US Marshals

Među ženama koje se povezuju sa Horšom nalaze se Gabrijel Amarando, Maribel Freses i Nikol Fizaro, za koje se veruje da su mrtve. Bler Tonzeli i Horšova bivša supruga Emi Mekhejl vode se kao nestale, a obe su poslednji put viđene u njegovoj kući.

Nova istraga pokrenuta je nakon hapšenja Horšovog 44-godišnjeg sina Judžina. On je u junu priveden zbog posedovanja oružja, narkotika i falsifikovanih policijskih legitimacija.

Kod žene koja je bila s njim pronađena su dokumenta koja pripadaju Bler Tonzeli, jednoj od nestalih žena.

Pretresom kuće pronađeno je više od milion fotografija i video-snimaka, kao i veliki broj drugih materijala.

Istražitelji su pronašli i hemikalije i kontejnere sa nepoznatim supstancama, kao i urne sa pepelom, zbog čega proveravaju mogućnost da su neki tragovi ili tela uklonjeni.

Horš je ranije javno tvrdio da je sociopata i hvalio se da je serijski ubica. Međutim, policija za sada nije pronašla ljudske ostatke, a njegov sin nije optužen za ubistva.

Judžin Horš Foto: Philadelphia Police Department