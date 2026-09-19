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"Česima je poljski jezik veoma smešan", rekla je Eliška Soukupova u podkastu "Nieobcy".

Čehinja priznaje da njene sunarodnike zabavljaju poljske reči poput "samolot", što znači avion, ili "kamizelka kuloodporna", odnosno pancirni prsluk, a sličnih primera ima i u obrnutom smeru.

Kako objašnjava, deo nesporazuma nastaje zbog reči koje u dva veoma slična jezika imaju potpuno različita značenja.

"Na primer, reč 'frajer'. U Češkoj ne znači isto što i u Poljskoj. Jednom sam tako nazvala poznanika i on se uvredio. Tek kasnije sam se setila da sam upotrebila reč koja kod vas znači nešto sasvim drugo", ispričala je.

Posle pet godina počela da meša poljski i češki

Nakon pet godina života u Poljskoj, Soukupova kaže da sve češće primećuje kako nesvesno meša dva jezika.

Nedavno je u jednoj češkoj pekari tražila pecivo sa "jagodama", misleći na jagode u značenju koje ta reč ima na poljskom, dok u češkom označava borovnice.

"Tek posle nekog vremena sam se setila da sam to rekla na pogrešnom jeziku. Takve situacije mi se dešavaju prilično često jer su ti jezici veoma slični", priznala je.

O svojim zapažanjima o Poljskoj i Češkoj detaljnije je govorila u epizodi podkasta "Nieobcy".