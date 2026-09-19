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Najmanje dvoje učenika je poginulo, a još osmoro je povređeno nakon što je tinejdžer otvorio vatru u školi na Filipinima.

Pucnjava je izbila u petak, 18. septembra, oko 13.15 po lokalnom vremenu, u učionici devetog razreda Nacionalne srednje škole Banga, u gradu Banga u provinciji Južni Kotabato, prenose Manila Times, Inquirer i PhilStar.

Dvoje učenika je ubijeno, a poginuo je i navodni 14-godišnji napadač, saopštila je filipinska Nacionalna policija (PNP). Najmanje osmoro učenika je povređeno.

Policija je ogradila učionice povezane sa pucnjavom, dok su istražitelji obavili uviđaj.

Pištolj bio registrovan na oca napadača

Istražitelji pokušavaju da utvrde kako je maloletnik došao do vatrenog oružja koje je bilo registrovano na njegovog oca.

Identitet navodnog napadača i njegovog oca zasad nije javno objavljen.

Ministar unutrašnjih poslova Džonvik Remulja rekao je da je otac tinejdžera, zaposlen u Ministarstvu obrazovanja, posedovao tri legalno registrovana komada vatrenog oružja koja nisu bila propisno obezbeđena.

Otac zasad nije suspendovan sa posla, dok se istraga smrtonosne pucnjave nastavlja.

Istražitelji pregledaju beleške i elektronske uređaje tinejdžera u potrazi za dokazima koji bi mogli da ukažu na motiv.

"Ne možemo da čitamo nečije misli, ali možemo da istražimo njegove postupke pre ovakvih incidenata", rekao je šef filipinske Nacionalne policije, general Hose Melensio Nartatez Mlađi.

Prema njegovim rečima, podaci pokazuju da je tinejdžer bio veoma aktivan na društvenim mrežama i internetu i da je pratio sadržaje povezane sa nasiljem.

Upozorenje! Osetljiv sadržaj:

Na telefonu pronađene beleške o depresiji

Istražitelji su na telefonu navodnog napadača pronašli i beleške u kojima je pisao o depresiji, objavio je PhilStar pozivajući se na Ministarstvo unutrašnjih poslova i lokalne samouprave.

"Prema njegovom telefonu, ostavio je nekoliko beleški u kojima je detaljno opisivao svoju depresiju", rekao je šef tog ministarstva na konferenciji za novinare.

Zvaničnici su takođe naveli da je tinejdžer intenzivno posećivao delove interneta koje su opisali kao "deep dark web" i tvrdili da je bio izložen sadržajima koji su na njega uticali.

Roditelji tinejdžera pokušali su da intervenišu nakon što su još u aprilu 2026. primetili zabrinjavajuće znake, navodi PhilStar.

Pre pucnjave, koja je izvršena pištoljem kalibra devet milimetara, tinejdžer je prijateljima navodno rekao da odu kući kako ne bi bili ugroženi. Oni su mislili da se šali.

"Osumnjičeni je navodno sedeo pored prijatelja i rekao im da odu kući 'jer ću posle ručka sprovesti svoj plan'. Njegovi prijatelji su se smejali jer je napadač bio poznat kao šaljivdžija", rekao je gradonačelnik Albert Palensija za Reuters.

"Posle ručka počeo je da puca na učenike. Pogodio je deset učenika pre nego što je izvršio samoubistvo", dodao je.

Četvoro povređenih u kritičnom stanju

Od osmoro povređenih učenika, četvoro je i dalje u kritičnom stanju, objavio je BBC.

Filipinsko Ministarstvo socijalne zaštite i razvoja saopštilo je da će povređeni učenici, kao i porodice dvoje poginulih 14-godišnjaka, dobiti finansijsku pomoć.

"Ogorčeni smo zbog ovog narušavanja bezbednosti u školi i preduzimamo sve neophodne korake kako bismo pružili podršku pogođenima i osigurali odgovornost", saopštilo je Ministarstvo obrazovanja.