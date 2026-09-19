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Manuela Švezig nalazi se na čelu ove savezne pokrajine na obali Baltičkog mora od 2017. godine. Poslednje ankete pokazuju tesnu trku pred pokrajinske izbore 20. septembra, piše Dojče vele.

U Meklenburgu-Zapadnoj Pomeraniji ljudi uživaju u poslednjim toplim danima leta. Na terasi dvorca Hazonvinkel, nekadašnjeg vlastelinskog imanja, služe se kokteli od lavande i pita sa lukom.

Najveće udruženje privrednika u ovoj saveznoj pokrajini na severoistoku Nemačke pozvalo je svoje članove i goste iz političkog života na druženje. Među njima je bila i socijaldemokratska premijerka Manuela Švezig.

Manuela Švezig - SPD Foto: CLEMENS BILAN/EPA

"Živimo u politički turbulentnim vremenima"

Veče bi moglo da bude opušteno da pred vratima nisu važni izbori za pokrajinski parlament.

- Živimo u politički turbulentnim vremenima - rekao je predsednik udruženja Lars Švarc u uvodnom obraćanju.

Manuela Švezig Foto: CLEMENS BILAN/EPA

Tri dana pred izbore 20. septembra, istraživanja javnog mnjenja pokazuju veoma tesnu trku između vladajuće Socijaldemokratske partije Nemačke (SPD), koju predvodi Švezig, i desničarske Alternative za Nemačku (AfD).

Manuela Švezig Foto: CLEMENS BILAN/EPA

Prema istraživanju Istraživačke grupe Izbori za ZDF od 17. septembra, SPD je imao 37 odsto podrške, dok je AfD bio na 36 odsto.

Hrišćansko-demokratska unija (CDU) imala je šest odsto, dok su Zeleni bili na pet odsto, što je njihov ulazak u pokrajinski parlament u Šverinu činilo neizvesnim. Levica je imala devet odsto.

U predizbornom programu AfD-a značajno mesto zauzima politika "remigracije". Privrednici upozoravaju da bi takva politika mogla da ima posledice po ekonomiju, posebno zato što je Meklenburg-Zapadna Pomeranija starija, ređe naseljena i snažnije pogođena demografskim promenama nego većina drugih nemačkih pokrajina.

- Međunarodni stručnjaci i radna snaga već su odavno važan deo naše ekonomske budućnosti - rekao je privrednik Lars Švarc.

Na većini predizbornih plakata SPD se, međutim, gotovo i ne pominje. Na njima je uglavnom Manuela Švesig, obučena u crveno, boju svoje stranke.

Ona je u poslednjih godinu dana uspela da popravi političku poziciju SPD-a. U septembru 2025. SPD je u ovoj pokrajini imao samo 19 odsto podrške, dok je AfD bio na 38 odsto.

Da li će Švezig preuzeti SPD?

Švezig dobija podršku i unutar svoje stranke. U saveznom SPD-u raste nezadovoljstvo dvojcem na čelu stranke, Larsom Klingbajlom i Berbel Bas.

Zbog toga se otvoreno govori o mogućnosti da upravo Manuela Švezig jednog dana preuzme rukovodstvo SPD-a.

Manuela Švezig Foto: Bernd Wüstneck/DPA

Protivnici su je često potcenjivali

Politički uspon Manuele Švezig bio je brz. Počela je u lokalnoj politici u Šverinu, potom je postala ministarka socijalne politike u Meklenburgu-Zapadnoj Pomeraniji, a 2013. godine i savezna ministarka za porodicu u vladi kancelarke Angele Merkel.

Tada je postala poznata širom Nemačke. Nakon početka ruskog napada na Ukrajinu 2022. godine, njen raniji politički odnos prema Rusiji postao je veliki teret. Švezig je promenila kurs i priznala greške, ali i dalje brani logiku svojih tadašnjih odluka.

1/7 Vidi galeriju Manuela Švezig - SPD - Nemačka Foto: Jens Büttner/DPA, CLEMENS BILAN/EPA, Bernd Wüstneck/DPA

Prema istraživanju navedenom u tekstu, 60 odsto birača sa pravom glasa u Meklenburgu-Zapadnoj Pomeraniji trenutno bi na direktnim izborima glasalo za Švezig kao premijerku pokrajine.