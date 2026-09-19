Slušaj vest

Sudija u izdao je nalog za hapšenje Žane Nemcove, ćerke pokojnog kritičara Kremlja Borisa Nemcova, objavili su u četvrtak ruski državni mediji.

Nalog je stupio na snagu nakon što je sudija Moskovskog gradskog suda potvrdio raniju odluku o određivanju pritvora Nemcovoj u odsustvu, koju je niži sud doneo 31. jula.

"Izdat je nalog za hapšenje Nemcove Žane Borisovne", prenela je državna novinska agencija RIA Novosti reči sudije, koja je odbacila žalbu odbrane.

Nemcova, koja već nekoliko godina živi u Evropi, optužena je za organizovanje aktivnosti "nepoželjne" organizacije. Za ovo krivično delo preti joj maksimalna kazna od šest godina zatvora.

Foto: MARTIN DIVISEK/EPA

Optužbe zbog fondacije koja nosi ime njenog oca

Nemcova je rekla da optužbe proizlaze iz njenog rada u Fondaciji Boris Nemcov za slobodu, neprofitnoj organizaciji sa sedištem u Nemačkoj, u čijem je osnivanju učestvovala u novembru 2015. godine.

Fondacija podržava nezavisno novinarstvo i obezbeđuje obrazovne grantove i stipendije aktivistima i novinarima. Ruske vlasti su 2024. godine proglasile fondaciju "nepoželjnom organizacijom".

Foto: MARTIN DIVISEK/EPA

Ko je bio Boris Nemcov?

Boris Nemcov bio je jedan od najpoznatijih ruskih opozicionih političara i kritičara Vladimira Putina. Tokom devedesetih bio je guverner Nižnjenovgorodske oblasti, ministar i potpredsednik ruske vlade za vreme Borisa Jeljcina, a jedno vreme smatran je i mogućim Jeljcinovim naslednikom.

Kasnije je postao jedan od vodećih predstavnika opozicije, kritikovao korupciju i politiku Kremlja, kao i rusku agresiju na Ukrajinu. U trenutku smrti radio je na izveštaju o ruskom vojnom angažovanju u Ukrajini.

Nemcov je ubijen 27. februara 2015. godine u centru Moskve. Dok je kasno uveče prelazio Boljšoj Moskvorecki most, neposredno pored Kremlja i Crvenog trga, napadač je na njega ispalio više hitaca. Nemcov je pogođen četiri puta i preminuo je na mestu. Ubistvo se dogodilo neposredno pre opozicionog marša protiv rata u Ukrajini, čiji je bio jedan od organizatora.