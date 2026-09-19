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Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski odobrio je nove operacije dugog dometa kao odgovor na ruske napade i najavio mere za povećanje domaće proizvodnje brzih dronova-presretača, nakon što je saslušao izveštaje vojnog vrha, saopštio je 19. septembra.

Nakon izveštaja ministra odbrane Jevhena Hmare i vrhovnog komandanta Oružanih snaga Ukrajina Mihajla Drapatija, Zelenski je govorio o promenama u upravljanju Medicinskim snagama posle nedavnih kadrovskih promena, naglašavajući da prioritet mora biti njihova integracija na nivou čitave vojske.

"Širenje uspešnog iskustva Odbrambenih snaga prioritet je za komandante na svim nivoima", rekao je Zelenski.

Ukrajinski predsednik potvrdio je i izmene propisa koji regulišu službu stranih dobrovoljaca u Odbrambenim snagama Ukrajine.

"Svako ko smatra da naša odbrana nezavisnosti Ukrajine ima globalni značaj treba da dobije odgovarajuću priliku da se dokaže i odgovarajuće poštovanje", rekao je Zelenski, zahvalivši stranim dobrovoljcima koji već učestvuju u odbrani zemlje.

Ukrajinski presretači oborili mlazni Šahed

Govoreći o razvoju odbrambene tehnologije, Zelenski je istakao napredak u suprotstavljanju ruskim brzim vazdušnim pretnjama. Ukrajinski inženjeri razvili su presretače koji su tokom operativnih testiranja uspeli da unište mlazne udarne dronove Šahed iranskog dizajna.

"Važno je da imamo još jedan pozitivan rezultat testiranja presretača protiv mlaznih Šaheda: presretanje je uspelo", rekao je Zelenski.

"Zahvaljujem svim konstruktorima i našim vojnicima. Povećaćemo obim proizvodnje", dodao je.

1/9 Vidi galeriju Volodimir Zelenski na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji Foto: RONALD WITTEK/EPA, Michael Probst/AP

Prema njegovim rečima, Ukrajina korak po korak radi na povećanju svoje zaštite, a vlasti nastoje da obezbede sistematsku upotrebu novih presretača, konstantnu efikasnost prilikom obaranja ciljeva i neophodnu masovnu proizvodnju.

"Idemo napred korak po korak kako bismo Ukrajini obezbedili veću zaštitu. Hvala svim konstruktorima i proizvođačima koji svakodnevno rade na povećanju proizvodnje oružja koje nam je potrebno", rekao je Zelenski.

Zelenski odobrio nove udare dugog dometa

Posle dodatnog strateškog planiranja sa vrhovnim komandantom Drapatijem, Zelenski je potvrdio da je dao zeleno svetlo za nove ukrajinske operacije dugog dometa kao odgovor na ruske napade.

"Odobrio sam i nove operacije dugog dometa kao odgovor na ruske udare", rekao je Zelenski. "Pripremamo proširenje naših sposobnosti za dejstva na velikim udaljenostima."

Ruske snage nedavno su napale Sumi i okolna područja, a u jednom od udara pogođena je višespratnica između trećeg i četvrtog sprata. Najmanje dve osobe su poginule, dok je više ljudi povređeno.