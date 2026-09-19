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Američka kablovska mreža MS NOW, CNN i portal Politiko saopštili su da je njihovim novinarskim ekipama danas uskraćen pristup Beloj kući, dan nakon što je predsednik SAD Donald Tramp izjavio da će tim dvema medijskim kućama i portalu zabraniti ulazak u taj kompleks.

Američki portal Politiko objavio je da je njegovoj reporterki Čejen Hejslet danas uskraćen pristup Beloj kući i da joj je na ulazu u kompleks oduzeta novinarska propusnica.

Politiko je to objavio ubrzo nakon što su i druge dve medijske kuće, MS NOW i CNN, takođe objavile da je ulaz u Belu kuću radi uobičajenog izveštavanja jutros uskraćen i njihovim novinarskim ekipama.

"Uz našu novinarku smo i uz sve ostale koji izveštavaju iz Bele kuće... Snažno ćemo braniti naša prava po Prvom amandmanu", rekao je u saopštenju glavni urednik Politika Džontan Grinberger.

Najnoviji potez je intenzivirao Trampove dugotrajne napore da ograniči izveštavanje novinara koje smatra nepodobnim i predstavlja najnoviji test zaštite prava garantovanih Prvim amandmanom Ustava SAD, navodi AP.

I mreža MS NOW je u saopštenju ranije danas navela da stoji iza svojih novinara.

“Bela kuća pripada američkom narodu, a odluke koje se u njoj donose finansiraju se novcem od naših poreza”, navodi se u saopštenju mreže.

Kako se dodaje, MS NOW namerava da preduzme sve neophodne korake kako bi odbranio prava iz Prvog amandmana i ključnu ulogu nezavisnog novinarstva u američkoj demokratiji.

Ranije danas i CNN je saopštio da je reporterki te medijske kuće Betski Klain danas u jutarnjim satima, kada je došla da izveštava, onemogućen pristup Beloj kući i da joj je oduzeta novinarska propusnica.

CNN ističe da je ta mera, prema ekspertima za Prvi amandman, neustavna.

"CNN će nastaviti svoju misiju izveštavanja o vladi SAD bez obzira na bilo kakve pokušaje ograničavanja fizičkog pristupa Beloj kući i drugim vladinim zgradama, ili bilo kakvim pokušajima ometanja nešg novinarstva", saopštio je CNN.

I MS NOW i CNN su najavili da će preduzeti pravnu akciju kako bi odbranili prava svojih izveštača.

Tramp je u petak izjavio da informativnoj mreži MS NOW, kao i CNN-u i Politiko-u, zabranjuje pristup Beloj kući zbog, kako je naveo, nepovoljnog izveštavanja i lažnih vesti.

Dopisnici ovih mreža obično su prisutni vikendom kada se predsednik nalazi u Vašingtonu ili u obližnjem Kemp Dejvidu. Tramp ovog vikenda boravi u predsedničkoj rezidenciji u Merilendu.

Dopisnica MS NOW iz Bele kuće, Akajla Gardner, vraćena je sa ulaza, a njena propusnica je oduzeta, kako je sama izjavila u jutrošnjem programu.

Ona je navela da je uspešno prošla kroz dve kapije, ali kada je stigla do mesta gde je propusnica morala da se skenira, službenik joj je rekao da je ona deaktivirana i zatražio da je preda.

On joj je kazao da je odluka doneta na višem nivou.

Isto se dogodilo i novinarki CNN-a.

Producent kuće MS NOW uspeo je da uđe, ali je akreditacija jednog fotografa takođe bila deaktivirana, rekla je Gardner.

Predsednik Tramp je u petak na društvenim mrežama napisao da, sa trenutnim dejstvom, “zabranjuje pristup” kućama CNN, MS NOW i Politiko.

Tokom svog drugog mandata, Tramp i njegova administracija pooštrili su stav i kaznili određene medijske kuće, kako na sudu, tako i putem regulatornih mera.

Ovaj potez usledio je nakon predsednikove odluke od prošle godine da zabrani novinarima agencije AP pristup Ovalnom kabinetu, avionu Er Fors Uan i drugim događajima, kao odmazdu zbog odluke te medijske kuće da ne sledi njegov primer u promeni imena Meksičkog zaliva, koji se delom nalazi u meksičkim i drugim vodama.

AP je naveo da će, kada to bude prikladno, napomenuti da je Tramp naredio da se on preimenuje u “Američki zaliv”.