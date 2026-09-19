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Izlaznost na izborima za Državnu dumudo 18.15 časova po moskovskom vremenu iznosila je 40,01 odsto, pokazuju podaci objavljeni na sajtu Centralne izborne komisije Rusije, prenose RIA Novosti.

Jedinstveni dan glasanja počeo je juče u Rusiji. Kako je istakla predsednica Centralne izborne komisije Ela Pamfilova, izbori protiču u redovnom režimu, što je postignuto uprkos pokušajima provokacija.

U federalnoj izbornoj jedinici učestvuju "Jedinstvena Rusija", LDPR, Partija direktne demokratije, "Zeleni", "Pravedna Rusija", "Rodina", Komunistička partija Ruske Federacije, Partija penzionera, "Komunisti Rusije" i "Novi ljudi".

Rusija izbori glasanje izbori u Rusiji Foto: Dmitri Lovetsky/AP, Alexander Zemlianichenko/AP

Ukupno će biti održano više od 2.200 izbornih procesa na različitim nivoima. Građani Rusije izabraće 20.700 poslanika i čelnika lokalnih uprava. Izbori će trajati do 20. septembra.

Većina biračkih mesta biće otvorena od osam do 20 časova. Izuzetak su pojedina biračka mesta u pograničnim oblastima, gde je vreme za glasanje skraćeno. Istovremeno se u 33 regiona sprovodi elektronsko glasanje na daljinu.

Izbore prati više od 380.000 posmatrača, među kojima je više od hiljadu stranaca iz 133 države i 13 međunarodnih organizacija.

Poslanike Državne dume prvi put će birati stanovnici Donjecke i Luganske Narodne Republike, Zaporoške i Hersonske oblasti. Za njih, kao i za birače u pojedinim pograničnim regionima, omogućeno je prevremeno glasanje.

Rusija izbori u Rusiji Foto: AP Mikhail Metzel, MAXIM SHIPENKOV/EPA

U inostranstvu su otvorena 333 biračka mesta u 152 zemlje. Kako je izvestila televizija "Rusija 24" do 15 časova po moskovskom vremenu glasalo je 23.378 ljudi. Prebrojavanje se nastavlja.

Izbori su 17. septembra održani u Izraelu, a 18. septembra u Bahreinu, Kuvajtu i Libiji. Glasanje je proteklo u redovnom režimu. Ukupna izlaznost u te četiri zemlje iznosila je 1.434 birača.

Predsednik Rusije Vladimir Putin ranije je izbore za Državnu dumu nazvao najvažnijim unutrašnjopolitičkim događajem u zemlji.

Kurir.rs/RIA Novosti

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