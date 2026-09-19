TRAMP "SLOMIO" GRENLAND I DANSKU: Amerika obezbedila „trajnu kontrolu” nad ostrvom, potpisivanje istorijskog sporazuma sledeće nedelje u Njujorku
- Kopenhagen i Nuuk poručuju da sporazum ne ugrožava suverenitet Grenlanda, dok Tramp tvrdi da SAD dobijaju 'trajnu kontrolu' nad bezbednošću ostrva.
Danska i Grenland su danas saopštili da nijedan sporazum sa Sjedinjenim Državama neće ugroziti suverenitet Grenlanda, nakon što je američki predsednik Donald Tramp izjavio da će taj dogovor Vašingtonu obezbediti „trajnu kontrolu” nad bezbednošću tog arktičkog ostrva, pri čemu sadržaj tog aranžmana nije jasan.
Sjedinjene Države, Danska i Grenland su u petak uveče objavili da su postigli dogovor o uspostavljanju značajnog vojnog prisustva SAD na Grenlandu, uz istovremenu zabranu američkim protivnicima da grade svoje baze na tom ostrvu, prenosi Rojters.
Ključni detalji sporazuma, međutim, nisu objavljeni, uključujući obim američkog vojnog prisustva na toj danskoj teritoriji sa širokom autonomijom, kao i pitanje da li bi bilo kakva formalna ovlašćenja u vezi sa spoljnom politikom i resursima bila prepuštena Vašingtonu.
Danska i Grenland su izrazili nadu da će sporazum, čije se potpisivanje očekuje tokom zasedanja Generalne skupštine UN sledeće nedelje, okončati višemesečnu neizvesnost, izazvanu Trampovim pretnjama da će preuzeti kontrolu nad Grenlandom.
„Sledeća nedelja bi mogla da bude dobra za Grenland, Dansku i Sjedinjene Države”, izjavio je danas danski ministar spoljnih poslova Lars Loke Rasmusen.
„Nadajmo se da će period neizvesnosti ustupiti mesto obavezujućem sporazumu koji jača bezbednost na Arktiku i u severnom Atlantiku, a time i našu zajedničku bezbednost u okviru NATO i Evrope, uz poštovanje naših crvenih linija", dodao je.
Danska i Grenland su više puta insistirali na tome da Vašington poštuje suverenitet Danske i da prihvati činjenicu da Grenland nije na prodaju.
Tramp je u petak na platformi „Truth Social” izjavio da će, prema tom dogovoru, „Sjedinjene Države zauvek imati potpunu mogućnost da preduzmu sve što je neophodno na Grenlandu, kako bi osigurale i odbranile bezbednost tog ostrva i Sjedinjenih Američkih Država”.
Sporazum „daje Sjedinjenim Državama trajnu kontrolu nad bezbednošću i svim drugim potrebama na Grenlandu”, rekao je Tramp, dodajući da nijednom protivniku nikada neće biti dozvoljeno da ima bazu ili vojno prisustvo na Grenlandu, niti da tamo vrši osetljiva ulaganja, bez izričitog pismenog odobrenja Vašingtona.
Kurir.rs/Rojters