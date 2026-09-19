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IRAN DOSTAVIO NOVE PREDLOGE ZA KRAJ RATA SA SAD: Okončanje sukoba na svim frontovima, odmrzavanje sredstava i završetak pomorske blokade
- Konsultacije traju sa katarskim i pakistanskim posrednicima.
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Sekretar Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana Mohsen Rezai izjavio je danas da je Iran preneo posrednicima svoje uslove za ponovno angažovanje u pregovorima sa ciljem okončanja rata sa Sjedinjenim Američkim Državama.
Kako je Rezai rekao, ti uslovi uključuju okončanje rata na svim frontovima, odmrzavanje iranskih sredstava i završetak pomorske blokade.
Dodao je da se konsultacije nastavljaju sa katarskim i pakistanskim posrednicima.
Kako je istakao, Teheran čeka odgovor američkog predsednika Donalda Trampa, prenosi Rojters.
Kurir.rs/Rojters
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