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Bivši ruski predsednik i blizak Putinov saveznik Dmitrij Medvedev izjavio je da bi Rusija na nove sankcije SAD trebalo da odgovori "direktnim vojnim odvraćanjem", dan pošto je predsednik SAD Donald Tramp potpisao veliki paket novih mera protiv Moskve.

"I preko okeana razumeju samo jezik direktnog vojnog odvraćanja, a upravo taj jezik treba da koristimo kao odgovor na rusofobične gadosti poput Grejemovog zakona", napisao je Medvedev na Telegramu.

Medvedev, koji je trenutno zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije, nije objasnio šta bi takav odgovor konkretno podrazumevao, niti je najavio bilo kakvu konkretnu rusku vojnu akciju.

Tramp je juče potpisao zakon kojim se značajno proširuju američke sankcije i druge ekonomske mere protiv Rusije zbog rata u Ukrajini.

Foto: NEIL HALL/EPA

Bela kuća je potvrdila da zakon proširuje sankcije, carine i zabrane vezane za Rusiju, uz istovremeno produžavanje postojećih sankcija protiv Irana.

Paket je usmeren na ruske zvaničnike, banke, energetski i odbrambeni sektor, kao i na brodove iz ruske "flote iz senke", koju Moskva koristi za zaobilaženje ograničenja izvoza energenata. Zakon takođe daje predsedniku ovlašćenje da uvede carine do 100 odsto velikim kupcima ruske nafte ili gasa, uz određene izuzetke.

Nakon višemesečnih pregovora, zakon je usvojen uz snažnu podršku Kongresa – sa 86 glasova "za" i 11 "protiv" u Senatu, te 262 "za" i 159 "protiv" u Predstavničkom domu.

Zakon nazvan po Lindziju Grejemu

Paket nosi ime po republikanskom senatoru Lindziju Grejemu, koji je na njemu radio više od godinu dana zajedno sa demokratskim senatorom Ričardom Blumentalom. Grejem je iznenada preminuo u julu, ubrzo nakon povratka iz Ukrajine, a ovaj zakon je postao jedan od poslednjih velikih projekata na kojima je radio.

Lindzi Grejem Foto: EPA-EFE/SHAWN THEW

U današnjoj objavi, Medvedev ga je nazvao "mrtvim teroristom", nastavljajući niz izuzetno oštrih poruka kojima je poslednjih godina napadao Ukrajinu, SAD i druge zapadne zemlje.

Medvedev je i ranije pretio Zapadu vojnim odgovorima

Od početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine, Medvedev je postao jedan od najagresivnijih glasova u ruskom rukovodstvu kada je reč o Zapadu.

Više puta je pominjao mogućnost upotrebe nuklearnog oružja i upozoravao zemlje NATO-a na posledice njihove vojne podrške Ukrajini. Prošle godine, spor sa Trampom eskalirao je do te mere da je američki predsednik naredio premeštanje dve američke nuklearne podmornice nakon što je Medvedev u jednoj objavi pomenuo ruski sistem za nuklearni odgovor – poznat kao "Mrtva ruka" (Dead Hand).

Za sada, današnja izjava ostaje politička pretnja, bez najavljenih konkretnih vojnih mera. Kremlj nije objavio poseban plan za vojni odgovor na novi američki zakon.