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Holandska policija rasturila je danas u Hagu ekstremno desničarske demonstracije u kojima je učestvovalo nekoliko stotina osoba, pošto su izbili neredi.

Prethodno su lokalne vlasti zabranile planirani marš neonacista u tom gradu, koji je bio organizovan protiv politike imigracije i azila.

Policija je uhapsila nekoliko ljudi koji su počeli da bacaju pirotehnička sredstva i druge predmete na njih, saopšteno je.

Ministar pravde David van Vel pozvao je preko Iksa na "izuzetno čvrst odgovor na odvratne scene viđene na protestu". On je rekao da su demonstranti koristili nacističke pozdrave, pevali antisemitske slogane, napadali policiju i bacali pirotehniku na njih.

"Hvala svim pripadnicima policije koji su još jednom ustali u odbranu naše demokratske vladavine prava", napisao je on.

Vlasti grada Haga zabranile su marš zbog nasilja između demonstranata okupljenih u parku Mileveled u centru grada, i kasnije su naredile okupljenima da se raziđu.

Današnji neredi događaju se godinu dana posle posle desničarskih demonstracija u kojima je zapaljeno policijsko vozilo tokom sukoba između demonstranata obučenih u crno i policije, a tada je bilo napadnuto je sedište centrističke partije D66, čiji lider Rob Jeten je sada premijer.