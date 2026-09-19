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Ruska vojska je napala grad Dnjepar, posle čega je izbio požar u tržnom centru, saopštio je šef Dnjepropetrovskog regionalnog saveta, Nikola Lukašuk.

„Neprijatelj je napao Dnjepar. Pogodio je tržni centar. Bilo je požara. Rusija deluje po svojoj uobičajenoj taktici - udara po preduzećima i objektima“, napisao je Lukašuk na Telegramu, prenosi Ukrinform.

Od 18.30 časova po lokalnom vremenu postoje informacije o dvema osobama povređenim usled napada, rekao je načelnik Oblasne vojne administracije (OVA), Aleksandar Ganža.

Gradonačelnik Boris Filatov je izvestio da je pričinjena šteta na zgradama u blizini tržnog centra.

„Ruski nasilnici su pogodili običan tržni centar.

Prozori su takođe polomljeni na nekoliko obližnjih kuća. Razjašnjavamo preostalu štetu. Lekari iz gradskih bolnica su u pripravnosti“, naveo je Filatov.

Kurir.rs/Ukrinform

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