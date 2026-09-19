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Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenskiobjavio je da je odobrio nove operacije dugog dometa kao odgovor na ruske napade na Ukrajinu i nagovestio dalje jačanje ukrajinskih kapaciteta za udare duboko iza ruskih linija fronta.

"Odobrio sam nove operacije dugog dometa kao odgovor na ruske napade. Pripremamo se za proširenje naših kapaciteta za udare velikog dometa", saopštio je Zelenski nakon sastanka sa ministrom odbrane Jevgenom Hmarom i glavnokomandujućim Oružanih snaga Ukrajine Mihailom Drapatijem.

Zelenski nije otkrio koji su ciljevi novih operacija, kada će one početi, niti koje će oružje Ukrajina koristiti.

Ovo saopštenje usledilo je u trenutku kada Ukrajina sve češće gađa ruske vojne, logističke i energetske objekte daleko od linija fronta.

Poslednjih nedelja, ukrajinske snage su izvele napade na rafinerije, luke, vojne aerodrome i logističku infrastrukturu. Početkom septembra izvele su udare na najvećoj udaljenosti do sada, gađajući gasne objekte u ruskom Jamalo-neneckom autonomnom okrugu, gotovo 3.000 kilometara od ukrajinske granice.

Zelenski često naziva takve udare ukrajinskim "sankcijama dugog dometa", ističući da je cilj povećanje cene rata za Rusiju putem napada na objekte koji podržavaju njenu vojsku i ratnu ekonomiju.

1/11 Vidi galeriju Ukrajinska vojska Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, JOSE COLON / AFP / Profimedia, Ministarstvo Odbrane Ukrajine, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

U toku razvoj novih ruskih dronova-presretača

Na sastanku je bilo reči i o odbrani od novih ruskih dronova na mlazni pogon.

Zelenski je izjavio da Ukrajina već poseduje nekoliko vrsta dronova-presretača koji su se pokazali efikasnim u borbenim uslovima.

"Radimo na njihovom sistemskom raspoređivanju, doslednoj efikasnosti presretanja i neophodnoj masovnoj proizvodnji", rekao je on.

Ukrajinske vlasti su još u septembru najavile da ubrzavaju proizvodnju brzih dronova-presretača kako bi se suprotstavile novoj generaciji ruskih bespilotnih letelica.

1/9 Vidi galeriju Ruska vojska Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije, Printskrin TV Zvezda

Razgovor o stranim dobrovoljcima

Zelenski, Hmara i Drapati su takođe razgovarali o izmenama pravila za regrutovanje stranih dobrovoljaca u ukrajinske odbrambene snage.

Ukrajinski redsednik je naveo da pojedincima iz drugih zemalja koji žele da učestvuju u odbrani Ukrajine treba omogućiti jasniji i pravedniji put za pristupanje vojsci.

Poslednjih meseci, Ukrajina i Rusija su intenzivirale međusobne napade na energetsku, transportnu i vojnu infrastrukturu. Istovremeno, Rusija je nastavila napade velikih razmera dronovima i raketama na ukrajinske gradove i infrastrukturu.