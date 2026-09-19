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Iran i dalje ima inicijativu u Ormuskom moreuzu, uprkos tvrdnjama Sjedinjenih Američkih Država o nesmetanom prolasku nafte kroz taj strateški plovni put, izjavio je danas portparol iranskih oružanih snaga, brigadni general Abolfazl Šekarči.

Šekarči je odbacio kao "lažne i smešne" tvrdnje komandanta američke Centralne komande (CENTCOM), admirala Breda Kupera, da su američke snage tokom prethodna dva meseca omogućile transport više od milijardu barela nafte kroz Ormuski moreuz, uz zaštitu više od 2.000 trgovačkih brodova, prenosi Press TV.

On je ocenio da su izjave američkog komandanta pre neuspešna psihološka operacija nego prikaz stvarnog stanja, navodeći da im je cilj podizanje morala američkih snaga u regionu i opravdavanje velikih finansijskih i ljudskih troškova SAD.

1/8 Vidi galeriju Satelitski snimci Ormuskog moreuza iz više uglova Foto: Google Earth Printscreen

"Inicijativa u Ormuskom moreuzu i dalje je u rukama moćnih iranskih oružanih snaga", rekao je Šekarči, dodajući da takve tvrdnje neće da promene, kako je naveo, realnost povlačenja američkih snaga iz regiona.

Kuper je na platformi X naveo da su američke snage u protekla dva meseca omogućile prolazak više od milijardu barela nafte kroz Ormuski moreuz i zaštitile više od 2.000 komercijalnih plovila.

On je dodao da su glavni plovni koridori očišćeni od mina, što je omogućilo prolazak hiljada brodova.

Iran i Oman vode pregovore o privremenom aranžmanu za upravljanje pomorskim saobraćajem kroz Ormuski moreuz nakon što je u junu propao memorandum o razumevanju između Vašingtona i Teherana, čiji je cilj bio okončanje rata koji je počeo u februaru.