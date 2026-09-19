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Nemački general Karsten Brojer izabran je danas za novog šefa NATO vojnog komiteta, najvišeg vojnog autoriteta alijanse i ključnog savetodavnog tela za njene političke lidere.

Izabran je na godišnjoj konferenciji NATO vojnog komiteta, koja je održana juče i danas u Kopenhagenu.

NATO je danas saopštio da je "međaš" na ovogodišnjoj konferenciji bio izbor generala Brojera, šefa odbrane Nemačke, za narednog predsedavajućeg NATO vojnog komiteta. On će preuzeti dužost u leto 2027. i imaće trogodišnji mandat, navodi se u saopštenju.

Aktuelni predsedavajući tog tela, admiral Đuzepe Kavo Dragone, pohvalio je svog budućeg naslednika.

Foto: Printskrin Youtube

"Vaše operacionalno rasuđivanje, duboko poznavanje Alijanse i vođstvo nemačkih oružanih snaga će dobro služiti NATO-u. Šefovi odbrane su stavili svoje poverenje u vas u zahtevnom trenutku za evroatlantsku bezbednost", dodao je on, prenela je agencija Rojters.

Komitet je najviše NATO vojno telo i njegov predsednik je glavni vojni savetnik političkom šefu NATO, generalnom sekretaru Marku Ruteu.

Brojer preuzima to mesto u vreme previranja u alijansi. Predsednik SAD Donald Tramp tražio je da evropske zemlje preuzmu odgovornost za odbranu kontinenta, posle decenija američkog vođstva.

NATO vojni komitet sastaje se na sesijama šefova odbrane, dva puta godišnje u sedištu u Briselu, a jednom godišnje ; drži konferenciju koju koorganizuje jedna zemlja članica koja je i domaćin. Sledeći plenarni sastanak zakazan je za januar 2027. u Briselu.