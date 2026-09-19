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Generalna skupština Ujedinjenih nacija izglasala je da se palestinskom predsedniku Mahmudu Abasu omogući da se naredne nedelje, drugu godinu zaredom, putem video-veze obrati godišnjem skupu svetskih lidera, pošto su mu je američka vlada ponovo uskratila vizu.

Za to su glasale 152 članice, tri su bile protiv, dok su četiri zemlje bile uzdržane, a odluka omogućava Abasu i drugim visokim palestinskim zvaničnicima da i tokom naredne godine učestvuju na sastancima ili konferencijama UN putem video-veze, ukoliko im ne bude dozvoljen ulazak u SAD, prenosi Rojters.

„Ako Palestinska uprava želi da bude tretirana kao partner, mora prestati da pomaže teror i da koristi diplomatski teatar kao zamenu za ozbiljno upravljanje”, rekla je zamenica američkog ambasadora u UN Tami Brus pre glasanja.

Prema Sporazumu o sedištu UN iz 1947. godine, SAD su obavezne da stranim diplomatama omoguće pristup sedištu svetske organizacije u Njujorku, ali Vašington tvrdi da ima pravo da uskrati vize iz razloga koji se tiču bezbednosti, ekstremizma i spoljne politike.