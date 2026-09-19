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Lideri francuske desničarske stranke Nacionalno okupljanje (RN) Žordan Bardela i Marin Le Pen osudili su Rusiju zbog, kako navode, sve učestalijih hibridnih napada i drugih provokacija.

Predsednik RN Žordan Bardela i predsednička kandidatkinja Marin Le Pen poručili su u zajedničkom saopštenju da neće da tolerišu da "strana sila, u ovom slučaju Rusija", pokušava da direktno ili indirektno utiče na politiku Francuske putem zastrašivanja, pretnji, destabilizacije ili psihološkog pritiska, prenosi briselski portal Politiko.

Oni su posebno osudili odluku ruskih vlasti da stave pod privremenu upravu imovinu više evropskih kompanija koje i dalje posluju u Rusiji, među kojima su francuski trgovinski lanac Ošan i švajcarski prehrambeni gigant Nestle.

Bardela i Le Pen ocenili su da je taj potez "neprijateljski čin prema interesima Francuske i evropskih država" koji mora da bude odlučno osuđen.

Saopštenje je usledilo dan nakon što je predsednik Francuske Emanuel Makron održao krizni sastanak na kojem su politički lideri, uključujući Bardelu, obavešteni o pretnjama koje predstavljaju rat u Ukrajini i sukob na Bliskom istoku.

Žordan Bardela Foto: Joly Victor/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Le Pen i Bardela pomenuli su i incident sa dronom na aerodromu u Lajpcigu u avgustu, za koji su nemačke vlasti odgovornost pripisale Rusiji.

Njihovo zajedničko saopštenje predstavlja neuobičajen znak jedinstva unutar stranke koja je ranije bila podeljena oko odnosa prema Kremlju, navodi Politiko.

Le Pen je ranije zauzimala blaži stav prema Rusiji i sastajala se sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom, dok je Bardela poslednjih godina bio skloniji da Rusiju predstavlja kao pretnju Francuskoj i Evropi.

Le Pen je navela da podržava mogućnost slanja vojne opreme Ukrajini, ali se protivi dodatnoj finansijskoj pomoći Kijevu.

U zajedničkom saopštenju ona i Bardela navode da odlučan odgovor na neprijateljske postupke i traganje za diplomatskim rešenjem rata "nisu međusobno suprotstavljeni".

Stranka bi do kraja godine trebalo da predstavi izborni program, koji bi mogao detaljnije da definiše njen stav prema Rusiji i Ukrajini, navodi briselski portal.

Kurir.rs/Politiko